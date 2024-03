Que facer hoxe en Santiago: concertos de Salvador Sobral e The Rapants, entre outros plans

O ‘desexado’ concerto de The Rapants na Capitol

Por fin chegou a data do concerto de The Rapants na Sala Capitol e para o que, en poucos minutos, se esgotaron as entradas dende que se puxeron á venda.

A cita é hoxe ás 21 horas. O rotundo éxito de vendas levou á banda e mais á sala a programar unha segunda cita -tamén coas entradas esgotas- para mañá domingo -20 horas-.

Matías, Samu, Xanma e Xaquín, integrantes de The Rapants / Andrea Sánchez

Neste concerto, a banda de Muros dá a coñecer as cancións do seu terceiro disco, que titularon La máquina del buen rollo, aínda que xa lle ofreceu aos seus seguidores algún avance do contido do álbum, que seguramente incentivou o interese por este concerto de estrea.

O primeiro destes avances foi a publicación de Blaster W4u, unha mostra dos temas , e directos, desta banda que emprega nos seus espectáculos unha boa carga do mellor humor.

Salvador Sobral trae ‘Timbre’ ao Auditorio

Ás 20.30 horas o cantautor portugués, Salvador Sobral, presenta en directo no Auditorio de Galicia o seu cuarto álbum, Timbre.

As entradas para asistir ao esperado retorno de Sobral a Compostela están a 35, 40 e 45 euros.

El cantante Salvador Sobral en Barcelona durante la actual gira del disco 'Timbre'. / Manu Mitru (EPC)

