El CEIP López Ferreiro espera las obras para disponer de un porche cubierto y mejorar la accesibilidad

El CEIP López Ferreiro de Santiago será reformado en los próximos meses a través de una partida de 266.578 euros, con la que Educación prevé la creación de un porche cubierto, así como mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la impermeabilización. El proceso de adjudicación encara su fase final después de que la última reunión de la mesa de contratación, en la que se propuso aceptar la oferta presentada por la empresa Cíes Obra Civil.

El porche cubierto se instalará en una de las partes del frente del centro educativo. La estructura se realizará a un agua, tratando de minimizar su presencia, apoyándose en la fachada del edificio y sin llegar al cierre de la parcela que recorre todo su perímetro. En la memoria del proyecto se contempla que se apoye en una línea de pilares metálicos separados de la de cierre para permitir una mayor flexibilidad de movimiento. Debido a que se adosa a la fachada en la planta baja, y para evitar un efecto de demasiada oscuridad, se plantea una cobertura mediante unos paneles traslúcidos que permitan el paso de la claridad y no de la luz solar directa.

En cuanto a la accesibilidad exterior, la parte este cuenta con escaleras y rampas, pero nunca se ha abordado de manera conjunta el acceso desde la calle al colegio. Por ello, ahora se propone la creación de un pavimento continuo elevado en el que se integra una rampa de manera que se crea un itinerario desde el vial exterior hasta la entrada del edificio. Con la elevación del nivel también se hace necesaria la ampliación de la escalera de comunicación con la planta inferior, creando un nuevo tramo. Esta actuación se propone respetar en todo momento la estructura de los años 50 diseñada por el arquitecto Moreno Barberá.

En el interior, actualmente existe un ascensor pero no conecta los diferentes niveles de los dos volúmenes que conforman la edificación, por lo que la comunicación accesible entre plantas no se garantiza totalmente. Para solucionar este aspecto, se acometerá la integración de un ascensor en el núcleo central de comunicaciones anexo a la escalera general. De esta manera, todas las plantas quedarán relacionadas sin alterar la distribución interior.

Además, los trabajos incluirán la renovación de la impermeabilización de la cubierta del hall de acceso, así como la actualización de la carpintería exterior del vestíbulo con el fin de mantener la edificación en buen estado.

Últimas actuaciones

El pasado verano la Xunta destinó una partida de más de medio millón de euros para llevar a cabo actuaciones en centros educativos públicos de la capital gallega. Entre ellas se incluyó una reparación “provisional” de goteras en el comedor del CEIP López Ferreiro, que contó con un presupuesto de tan solo 988,38 euros.

En aquel momento la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (FANPA) señaló que las actuaciones programadas eran “insuficientes, tendo en conta a situación dos centros de Santiago e as demandas que achegan as xuntas directivas e as asociacións de pais e nais”. En el caso del López Ferreiro, esta entidad criticó que no se realizara una intervención urgente durante el curso y se esperara al verano, contradiciendo el compromiso inicial de la Xefatura Provincial de Educación.