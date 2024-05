Festas da Ascensión: a orquestra Panorama rebaixa os seus decibelios dos habituais 110 aos 90

A concelleira de Festas, Pilar Lueiro, confirmou na mañá deste xoves, logo da reunión técnica sobre o impacto acústico do concerto da orquestra Panorama nas festas da Ascensión -o vindeiro mércores día 8 ás 22.30 horas- que ésta baixará os seus decibelios dos habituais 110 aos 90, e insistiu tamén en que se limitará o acceso á praza do Obradoiro ás 8.000 persoas, moi por debaixo das 20.000 que, sen cifras oficiais, se considera que presenciaron a actuación desta orquestra o ano pasado.

Na presentación do programa das festas a edil do BNG xa anunciara que se lle ía requirir aos responsables da formación musical que rebaixaran o volume. Unha decisión que segundo explicaba Pilar Lueiro respondía a un informe negativo emitido dende a oficina de Patrimonio sobre o impacto deste evento. Un informe que non se solicita cando se trata das festas da cidade pero que, neste caso, pediu a Radio Televisión de Galicia, que transmitirá o concerto da Panorama.

Ante estas informacións, o líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, solicitou o pasado martes “coherencia e exemplaridade” do Goberno local en canto ao coidado do patrimonio. Segundo os ‘populares’ o BNG “pretende levar a cabo un evento no Obradoiro cun informe negativo de Patrimonio”, cuestión que segundo Verea ten “desorientada a toda a cidade”.

Falaba así o voceiro do PP en Santiago en relación a campañas coma Fráxil, que o Goberno de Goretti Sanmartín promove na procura dun turismo respectuoso e sostible, “para coidar o patrimonio e advertirnos a todos que debemos ser moi prudentes na zona histórica e agora quere pasar por alto un informe de Patrimonio para facer un concerto con 20.000 persoas saltando nas mesmas pedras nas que non queremos deixar que se apoien os veciños”, denunciaba Borja Verea.