“O concepto de raza non se debe utilizar para describir categorías de seres humanos”

A escritora e investigadora Marilar Aleixandre (Madrid, 1947) asinou na revista Science, xunto a docentes e persoal investigador de universidades de Estados Unidos, Alemaña, Israel, Suíza, Suecia ou Reino Unido, o artigo ‘O sociopolítico no ensino da xenética humana’ no que reclaman que a ciencia inclúa abertamente os factores sociopolíticos nas actividades de educación xenética.

P. Por que debe a ciencia incluír os factores sociopolíticos nas actividades de educación xenética?

R. A ciencia faise nunha sociedade e nun país, non se fai nun baleiro. Todas as cuestións da ciencia teñen algunha vertente sociopolítica. Especificamente e durante moito tempo, a xenética creou unha idea de raza que hoxe en día toda a xente que traballa nisto o pon entre aspas porque non existen as razas humanas no sentido de significar algo diferente. Hai unha soa especie humana, pero creouse esa idea de raza xerárquica no sentido de que algunhas eran superiores a outras. Ata a Segunda Guerra Mundial os libros de texto de ciencias e xeografía incluían capítulos falando de razas humanas nas que a superioridade era o aspecto que se priorizaba.

P. O concepto de raza utilizado na investigación da xenética humana, en que problemas pode derivar?

R. Os prexuízos que hai sobre o que agora chamamos etnias son moi grandes. Nas sociedades actuais nas que hai unha maior proporción con descendencia africana segue habendo unha dinámica de poder e privilexio social, de modo que dende hai moito tempo se dixo que os negros eran menos intelixentes. Recordo que en 2007 James Watson, un dos descubridores do ADN, dixo que non tiña lóxica dar axudas a África ao ter habitantes menos enxeñosos. Agora sabemos que se hai persoas de clases sociais menos desfavorecidas e van menos á Universidade é porque non tiveron oportunidade de estudar e logo ter un traballo.

P. Cal é a visión actual?

R. Se para describir a variación xenética humana se segue falando de razas parece que conleva a idea de que realmente somos moi diferentes. Dende a Segunda Guerra Mundial non se cuestiona este concepto de razas, tendo en conta que estamos moito máis misturados do que a xente pensa. Por iso, os docentes e investigadores do artigo ‘O sociopolítico no ensino da xenética humana’ propoñemos o ensino en xenética na Universidade e en Secundaria. Ten que se dicir explicitamente que o concepto de raza en bioloxía non existe como categoría. Chegado a ese punto, o importante é ver en cada país o peso deste concepto.

P. Pode entón o racismo e outras discriminacións afectar á fisioloxía humana?

R. Se facemos un estudo xenético vemos que a xenética é unha parte do que despois se vai reflexar nos nosos caracteres físicos. Rafael Tojo, catedrático e ex xefe do servizo de Pediatría do CHUS falecido hai tres anos, seguiu durante un tempo aos homes galegos que ían á mili. Apreciouse que en setenta anos con datos, a estatura aumentou 12 centímetros. Iso non é por un cambio de xenes, senón porque mellorou a alimentación ao longo do século XX e tamén as condicións hixiénicas.

Hai moitas cousas que dependen do ambiente. Outro exemplo é que en Estados Unidos estudouse que as persoas con descendencia afroamericana teñen unha carga acumulada de estrés crónico en comparación coas persoas brancas, mesmo cando se axustan por idade e taxas de pobreza; unhas diferenzas que equivalen a envellecer case unha década máis rápido debido á discriminación e á opresión continua.

“Temos que felicitarnos polo feito de que cada vez haxa máis tolerancia e máis aceptación da diversidade”

P. Que hai que cambiar na ensinaza das ciencias?

R. No artigo ‘O sociopolítico no ensino da xenética humana’ fálase da universidade e da investigación. Os investigadores que participamos no mesmo propoñemos que en Primaria e Secundaria se fale da raza, no sentido de dicir que é un concepto que non existe e que non se debe utilizar para describir categorías de seres humanos. O que hai que cuestionar é que no pasado outras razas fosen consideradas menos intelixentes e traballadoras.

Para iso hai moitas actividades que se poden desenvolver. En galego temos colgado na web do grupo Rodas de Didácticas Aplicadas da USC diversas actividades de clase para que os estudantes sexan conscientes de como inflúe o ambiente na xenética. Está o caso dos atletas negros, que habitualmente gañan os premios nas Olimpíadas. Son persoas criadas en Estados Unidos, Canadá ou Xamaica, e non son unicamente as características musculares as que fan que corran máis rápido, senón que inflúe o feito de que entrenaron e recibiron mellor alimentación neses países. Propoñemos tratar estas cuestións nas clases.

P. Redacta o primeiro libro de ciencias en galego. Cre que houbo avances na divulgación da ciencia nesta lingua?

R. Hai certas revistas nas que se fai divulgación en galego. Logo hai algúns artigos de educación nos que se permite facer un resumo na lingua da propia persoa se a súa primeira lingua non é a inglesa. Está demostrado que en moitos países non son conscientes de que temos unha lingua propia. Primeiro de todo ten que haber máis clases en galego na universidade, xa que debe de estar a proporción no 30%. Paréceme ben que haxa liberdade para ensinar na lingua que un desexe, pero hai que ser conscientes de que se pode facer ciencia en galego.

P. En que proxecto de investigación está implicada na actualidade?

R. En xuño vou presentar en Suecia un traballo con Blanca Puig sobre como ve o alumnado do mestrado de Secundaria, as persoas que se están preparando para dar clase de Bioloxía, o tema de abordar as razas en clase.

A xente descoñece que cando se funda a Universidade no século XV era necesario presentar un certificado de limpeza de sangue, catro xeracións sen ter antepasados xudeus nin mouros. Por outra banda, as mulleres comezaron a matricularse na Universidade en 1910 e había argumentos de que non eran tan intelixentes. Cheguei a contar aos alumnos que as mulleres tiñan un sistema nervioso máis débil e non ían poder soportar os exames. Relatar iso agora non tería sentido. Hai mulleres en Medicina ou Xornalismo con notas excelentes.

En definitiva, temos que felicitarnos polo feito de que cada vez haxa máis tolerancia e máis aceptación da diversidade e para iso está ben mirar se hai puntos negros como pode haber nas cuestións da raza e do racismo.

P. A súa faceta máis coñecida é a de escritora. Atópase escribindo algunha obra?

Desde que estou xubilada adico máis tempo a escribir. Na actualidade estou desenvolvendo unha novela, que é como unha doenza crónica porque leva moito tempo. A ver se lle dou para adiante. A maiores, estou implicada nun proxecto dunha novela gráfica, sobre A Compañía Clandestina de Contrapublicidade, publicada en 1998, con Tomás Guerrero como ilustrador.