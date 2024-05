O PSOE pide reunirse “con ánimo propositivo” con Raxoi para resolver o retraso na licitación dos buses

“Lamentamos pero comprendemos a situación”, falaba así o voceiro do Partido Socialista no Pazo de Raxoi, Gonzalo Muíños, en relación co novo retraso de cara á licitación do contrato de transporte público da cidade. Un procedemento do que o Concello de Santiago presentou un estudo de custos cuxo prazo de exposición pública permaneceu aberto até o pasado 23 de abril e ao que presentaron alegacións dúas empresas.

Gonzalo Muíños recoñecía nun comunicado de prensa que se trata dun contrato “difícil e complexo”, polo que o Grupo socialista pedirá unha reunión co goberno local “con ánimo propositivo para que nos expliquen a nova situación na que se atopa o contrato” así como o efecto que as alegacións presentadas poden supoñer nos prazos dados ata o de agora.

Pese ao bo talante socialista, Muíños non quixo deixar de poñer unha vez máis a alcaldesa Goretti Sanmartín diante do espello, preguntándose “onde está a reunión de portavoces con presenza técnica que a señora Sanmartín pediría se estivera na oposición”. Lembraba así o edil do PSOE “os atrancos” que atopou o anterior Goberno local durante o proceso de licitación, cando a actual rexedora pedira unha xuntanza das mesmas características que os socialistas piden agora.

Gonzalo Muíños trouxo tamén á memoria que a outra formación no actual Goberno de Raxoi, Compostela Aberta -CA- chegara daquela a reclamar a convocatoria do Pacto pola Mobilidade para dar explicacións sobre o estado no que se atopaba a licitación: “agora que sofren os atrancos da xestión pública, quedan calados” criticaba Muíños que, recalca, “xa non hai leccións de transparencia, nin teóricas nin prácticas”.

Dende o Goberno bipartito explícanse en conversa con EL CORREO GALLEGO asegurando que se están a comprobar as alegacións recibidas, de cuxa resolución se informará ás empresas que as presentaron, e que se valorará incluír “o que proceda” nos pregos que se enviarán á Oficina Nacional de Evaluación -ONE-.

Unha vez que os pregos para licitar o contrato do transporte cheguen á mencionada oficina ésta ten un mes para dar resposta, mais dende Raxoi aclaran que durante este tempo a ONE pode “pedir aclaración ou documentación, co que o prazo comezaría a contar de novo dende cero”, aseguran.

Dende Raxoi insisten en que os pregos conteñen xa esixencias pedidas pola ONE aos pregos enviados polo Goberno do PSOE, na procura de ter dispoñible “canto antes” a licitación deste contrato.