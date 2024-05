Una matemática de la USC gana el Premio de Divulgación Científica

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ha concedido por unanimidad el Premio de Divulgación Científica 2024 a la investigadora Elena Vázquez Abal, matemática de la Universidad de Santiago de Compostela.

Vázquez Abal (Pontevedra, 1960) es catedrática de la USC en el área de Geometría y Topología, impartió clases en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo y, desde 1987, es docente de la Facultad de Matemáticas de la USC. Asimismo, fue secretaria del Instituto de Matemáticas de la USC y coordinadora del programa de doctorado del mismo, además de vicedecana de la Facultad de Matemáticas. También fue miembro y presidenta de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española y, desde 2023, preside el Comité de Diversidad de la Unión Matemática Internacional.

Su investigación se centra en la geometría diferencial, dirigió varias tesis de doctorado y ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas prestigiosas, como Mathematical Methods in the Applied Sciences, Kodai Mathematical Journal, Archiv der Mathematik, Journal of Geometry and Physics, Annals of Global Analysis and Geometry, Pacific Journal of Mathematics o Illinois Journal of Mathematics, entre otras.

Por otra parte, destaca su actividad divulgadora organizando exposiciones, ciclos de conferencias, talleres, concursos y otras actividades para alumnos y profesores de Secundaria, además de participar en distintos proyectos de divulgación y obras colectivas como 'Escapando de las matemáticas', 'Una nueva forma de vivir las Matemáticas', 'Igualdad de género en el ámbito de las Matemáticas' o 'Situación actual de las mujeres matemáticas españolas en el ámbito de la docencia y la investigación universitaria'.

La catedrática ha expresado su sorpresa y agradecimiento por este premio y ha subrayado que "la divulgación es muy importante, sobre todo en el ámbito científico, y particularmente en el caso de las matemáticas". Para Vázquez Abal, este es "un reconocimiento a las mujeres divulgadoras y, además a la divulgación hecha en gallego".

Esta labor divulgadora comenzó "en serio" hace más de 15 de años en la Facultad de Matemáticas con la iniciativa 'Unha andaina polas Matemáticas', con invitados procedentes de toda España, y que acabó convirtiéndose en una materia de libre configuración. Más adelante, con los divulgadores Xurxo Mariño y Casto Rivadulla, desarrolló el proyecto 'Que pasaría se xuntásemos nun bar a ...', uniendo a científicos y actores para llevar la ciencia a diferentes pueblos de Galicia.