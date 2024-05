Arde la música urbana de Santiago con el ComposFest llenando la Quintana

Santiago se bebe la música urbana. No solo de folk y la Panorama vive el gusto musical de la capital gallega, como se probó ayer con el lleno en la Quintana durante el ComposFest, dentro de las Fiestas de la Ascensión. Abrió el maratón del fuego festivo el rapero compostelano André GS (André García Salgado) para presentar un disco llamado Hust Love, un trabajo donde rap y arembí laten entre otros géneros urbanos.

André GS, un compostelano en alza

Cantó temas como Librrre (dixit), donde dice: “¡Mami, ahora voy a ser libre!”, ya que ese corte es fruto “de una relación tóxica”. Actuó arropado por Antía Nieto Sanchez a los teclados, David Galbán a la batería, Javier Rodríguez al bajo y Tino Rodríguez como dj. “Ayer corría por estas calles y hoy estoy actuando para vosotros, gracias de corazón”, dijo André GS ante amistades y familia (saludamos in situ a su madre Xanana Salgado Gómez, y su tío, Xurxo S. G., medían seis metros de orgullo merecido). ¡Ah”, el 14 de junio, da un concierto en la sala Capitol (gratis) para medir a este compostelano de 21 años que crece con canciones como Love.

Boyanka Kostova se las saben todas

A las 21.15 h., salieron a escena Boyanka Kostova, dúo de trap mestizo formado por Cibrán García y Chicho (Manuel González/Ortiga), luciendo indumentaria de la SD, como corresponde al ComposFest. Empezaron fríos, quizá porque era de día y a ellos, a diferencia de Dinio, la luz les confunde. Dedicaron el tema Artista a quienes trabajan “este sábado”. Sonó además Sito, otro de los temas iniciales de un bolo con ambiente sereno de partida, con mucha gente situándose a medida que se llenaba la plaza. Al cantar Restaurantes, entonada a dos voces y coreada por parte del público, se elevó la atmósfera. Luego vino Orquesta y, ahora sí, la fiesta empezó a arder (Chicho, a las bases, ya en camiseta de manga corta) con Cibrán, tras un inicio timorato, mejorando a nivel vocal, sin ser Pavarotti (ni falta que hace).

Pola Costa echó más leña en un concierto con la barra bien animada, donde nos cruzamos con un héroe, Diego Sanluis, surcando en muleta con su correspondiente camiseta del Compos mientras Julio Negueruela (Jamás), parte de Dios Ke Te Crew, llegaba a la Quintana en bermudas y con una bolsa de tela de la USC para, minutos después, dar más cerillas a la fiesta del ComposFest con himnos del hiphop en Galicia tras más de 20 años de lírica combativa.

Y la medianoche fue cosa de Cool Nenas(trío de djs: la viguesa Dani, Daniela Díaz Costas, hija de Rosa Costas y Silvino Díaz, de Aerolíneas Federales; la compostelana Mariagrep y la canaria Kim, Kimberly Tell). Todo en una segunda edición del ComposFest promovida por la SD Compostela, el Concello de Santiago, con el patrocinio de Lenovo y el apoyo de la Universidad de Santiago (USC), Moonoff, Adidas y Hyupersa Santiago.

Programa para este sábado

En el campo de hockey de la USC (Campus Sur), destaca la final de la Liga Profesional de Drones, el Dron Festival Gaelic GP, que ofrece de 10 h. a 14.30 h.: entrenamientos libres y cronometrados con acceso del público al área de pilotaje; de 15 h a 22 h.:, rondas de clasificación (cada piloto disputará dos); las semifinales de 22.30 h. a 00-30 h., con su posterior final y la entrega de premios (con un dj).

Y hay una exhibición de escuelas de baile tradicional gallego en San Agustín, Cervantes, Toural, la Quintana y el Obradoiro, con fiesta final en la Rúa da Travesa a las 19.30 h., tras citas que empiezan a las 12 h y a las 18 h. en cada área citada. Toman parte: la agrupación folclórica Colexiata do Sar, Brincadeira, Cantigas e Agarimos y Ultreia. Se ofrecen títeres en la carpa de Mazarelos a las 12.30 h. con Alakrán ( y a las 18:30 h.). A las 14 h., Fiesta de los Mayores en el recinto ferial de Amio, desde 14 h., con música a cargo del grupo Eureka. Final del XLVII torneo de chave junto a la escuela infantil de Santa Susana (Alameda) desde las 17 h.. Y en ese mismo parque, clase abierta de tango en el palco de la música de 17 horas a 18 h.; dando paso luego a DJ Ezequiel. Inès Gòmez y Ezequiel Merlo.

A partir de las 18 h., hay una visita dramatizada con una ruta en recuerdo del escritor Ramón María del Valle-Inclán (1866, Vilanova de Arousa; 1936, Santiago), yendo por Alameda, Toural, Rúa Nova, Mazarelos y Praterías.

Cantos de taberna

También desde las 18 h., hay cantos de taberna en A Casa do Taberneiro y, a las 20 h. en otra tanda de locales de la hostelería compostelana como Airas Nunes, Pepe Payá, Suso, Xamonería do Moha, Casa Chico, Fuego Lento, O Patacón, A Gramola, Botafumeiro y Bar Los Amigos. A las 21.30 horas, en A Nave do Vidán tango con El Chino Laborde, Raúl Kioko, Franco Luciani, Inès Gòmes, Ezequiel Merlo, Amelia Esparza y Pablo Linares.

Y sobresale el concierto de la británica Billie Marten (dentro del ciclo SON Estrella Galicia) a las 22 h. en la Quintana igual que a esa hora la orquesta Finisterre en la Alameda.