Un espazo de cine para nais e pais de lactantes

A sala de cine e libraría Numax proxectará unha sesión moi especial este sábado 11, ás 11.45 horas: unha sesión de cine especialmente adicada aos pais dos máis cativos. Esta entrega especial pertence á nova iniciativa do Numax chamada Sesións Teta, que son proxeccións de cine cunhas condicións adaptadas para que sexa cómodo e seguro ir a unha sala de cine cos máis cativos. A idea é que se combine o coidado e a lactancia das crianzas co goce de ir ao cine a ver unha película.

Nesta primeira sesión, o filme seleccionado é un que vén de causar sensación en toda Italia e está a deixar unha fonda pegada na súa estrea en salas españolas. O largometraxe é Sempre nos quedará mañá (C’é ancora domani), dirixido e protagonizado por Paola Cortellini. Trátase dunha historia que transcorre en Roma, en 1946, onde unha muller sofre na Italia da posguerra violencia doméstica e loita por atopar o seu espazo cos seus fillos.

Xan Gómez Viñas, o programador do Cinema Numax, explica que seleccionaron esta película pola súa narrativa áxil e os seus temas feministas. Continúa explicando que aínda que o filme aborda temas como a violencia doméstica, é moi optimista e luminoso, co que a xente sae cun sorriso da sala. E, ademais, é unha película que está de estreo nestas salas compostelás.

Unhas sesións cómodas, seguras e para todos os pais

Segundo o programador, estas sesións son un proxecto que xa levan un tempo ideando, “ isto require un certo coidado, uns controis de volume e lumínicos que permitan que sexa seguro tanto para as crianzas como para os pais”.

Para comezar, as películas proxectaranse cun volume máis baixo do habitual para ficar sempre no limiar do recomendado para as crianzas. Por outro, manterase durante toda a proxección unha luz tenue para que, como explica Xan Gómez, “non haxa escuridade total, de forma que os pais e nais poidan ver ao neno ou nena, e que ao mesmo tempo non lles impida o visualizado da película correctamente”. Ademais, haberá un aforo limitado de 40 butacas para que os pais teñan espazo para moverse e saír da sala se é necesario.

"O noso plan é que sexan unha vez por mes"

Este tipo de proxeccións non son un invento do Numax, outras salas de cine fóra de Santiago xa as teñen realizado para proxenitores de lactantes, pero esta será unha das primeiras veces que se realice este tipo de sesións na cidade de Compostela. Dende o Numax, Xan indica que “nós o que queremos é facilitar o acceso ó cine a todo tipo de público, para que as persoas que seguramente en moitos casos o teñen moi difícil, teñan un espazo acondicionado as súas necesidades”.

Pero sen dúbida o máis importante é que con este proxecto créase un espazo que non só é respectuoso coas crianzas, se non apropiado para os pais e nais, para que poidan gozar de ver cine sen ter que estresarse por con quen deixar os fillos, e poder gozar en familia dunha sala para os adultos, non infantilizada.

A proposta do Numax é facer esta iniciativa unha vez por mes, pero este proxecto aínda está en fase de proba, co que só está programada esta primeira sesión. Ao falar de plans futuros, asegura que “a idea é que todos os meses haxa polo menos unha sesión, pero despois será o funcionamento da actividade o que nos guíe para modificar datas ou funcionamento”.

Ao ser unha proposta nova, están abertos a todo tipo de cambios que poida pedir o tipo de proxección. De feito, esta primeira sesión programouse pola mañá para que se poida realizar calquera tipo de cambio, como modificar o volume ou acomodar a sala doutro xeito. Xan Gómez expón que “os matinais do sábado sempre funcionan moi ben, e parécenos que é un momento máis tranquilo que as tardes, porque como nos só temos unha pantalla, a rotación de títulos adoita ser continua. Deste xeito, teremos marxe para adaptarnos ao que sexa e ir con máis calma”.

Como funcionará esta proposta?

Esta sesión do 11 de maio, ás 11.45 horas, do filme Sempre nos quedará mañá (P. Cortellesi) é a única anunciada ata a fecha.

Para poder acceder a esta proxección, poderanse mercar as entradas a través da páxina web, o que permitirá reservar as butacas desexadas por adiantado. Tamén se poderán mercar as entradas na propia taquilla antes da proxección, e cada entrada custará 5 euros por butaca.

As instalacións están preparadas para acomodar este evento coas especificacións do tipo de proxección ademais do cambiador nos baños, e durante estas sesións os asentos estarán arranxados de dúas en dúas cunha separación dun no medio entre eles.