Maricarmen Porrúa: "Nada más saber de este galardón a Paco, sentí que debía venir desde Buenos Aires a Santiago"

Cuando en los años 60, el añorado editor gallego Francisco Paco Porrúa Fernández (Corcubión, 1922 - Barcelona, 2014), escribió a Gabriel García Márquez (Nobel de Literatura en 1982) para proponerle publicar obras suyas, el autor colombiano le dijo que no, pero que estaba escribiendo un nuevo relato que sí podría lanzar: Cien años de soledad, cuya primera edición salió en 1967 a través de Editorial Sudamericana (con Porrúa) “con una tirada de 8.000 ejemplares”, según dijo el propio editor gallego en una entrevista de 2001 difundida por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y ese hito de ser el primero en lanzar Cien años..., y además ese otro de sacar Rayuela, de Julio Cortázar, fue reconocido este sábado en Santiago con uno de los galardones honoríficos (el de la AGE) en los premios Follas Novas del Libro 2024, entregados en el Teatro Principal, donde se lo recogió su hijo, Antonio. Esa cita, presentda por el actor Xosé Barato, fue organizada y patrocinada por la Asociación Galega de Editoras (AGE), la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) y la Federación de Librerías de Galicia (FLG), con apoyo del Concello, la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y CEDRO.

María del Carmen Porrúa, catedrática de Literatura de la Universidad de Buenos Aires y hermana del reconocido impulsor literario desde sellos como Editorial Sudamericana, Edhasa y Minotauro, da contexto al premio en charla con EL CORREO GALLEGO: “Conocer que le deban este premio a mi hermano fue una sorpresa, grande y muy grata. Y al saberlo tuve la intención de venir hasta Galicia, algo complicado, pero como yo tengo un hijo en La Haya, y también ellos insistieron en que viniera a Galicia, saqué un pasaje a La Haya y otro a Santiago. Paco era una persona muy inteligente, con mucha perspicacia para la elección de los textos, muy honesto, muy exigente, los traductores que tuvo fueron muy corregidos. Era exigente y de buen gusto, un perfecto editor. Y lo digo, no por ser su hermana menor, sino porque es lo que corresponde”, explica antes de hablar de la mutación del mundo editorial.

“No tendría que haber cambiado, pero creo que cambió. Todo se mecanizó muchísimo, se apresuró muchísimo. Los tiempos se acortaron también enormemente, pero conozco a algunos editores, sobre todo de libros científicos, universitarios y demás, que han seguido teniendo cuidado de las ediciones, de las traducciones, de la tipografía... De hecho, mi hermano, cuando se trató de continuar, no con Minotauro, pero sí con alguna otra labor editorial, como él era de Filosofía, y su hijo menor es egresado de Filosofía, trataron de sacar un texto de Filosofía, pero la traducción no satisfizo a Paco y ese libro no circuló jamás. Así era mi hermano, lo que no le parecía perfecto, no salía, ¡qué vamos a hacer!”, dice Maricarmen, como le llama su familia y entorno, caso de Felipe Trillo, profesor de la USC, con quien comparte estos días.

María del Carmen Porrúa (en Santiago, en una foto cortesía del Felipe Trillo) y su añorado hermano Paco Porrúa en foto por datar. / Cedidas

“Los menores de abajo, tres varones que nacieron muy seguidos, eran quienes seguían a Paco, y luego pasaron trece años hasta que nací yo, así que la relación conmigo era totalmente diferente. Era una relación muchísimo más, digamos, tal vez... paternal. Paco influyó muchísimo en mi vida, creo que yo seguí la carrera de letras, simple y llanamente por influencia pura de mi hermano. En una entrevista que me hicieron cuando él murió, conté que yo tenía un diccionario de latín y otro de griego que eran de Paco, él me acercó a la literatura, esa es la verdad, y el trato conmigo fue siempre muy cordial quitando algún momento que tuvimos de separación por algunas contradicciones, pero hasta el último momento, cada vez que yo venía a Europa e iba hasta Barcelona a estar con él unos días, o él cuando iba a Buenos Aires, siempre nos encontrábamos y manteníamos una relación muy buena. En realidad, con mis tres hermanos tuve buena relación, pero con Paco tenía más afinidades”.

Ray Bradbury y Valle-Inclán

Del nexo de Paco Porrúa con las estrellas de la literatura, Maricarmen cita un caso concreto: “Su relación con Ray Bradbury fue muy particular. La mujer de Bradbury decía que la traducción que Paco hizo de Crónicas marcianas era perfecta, lo cual es mucho decir de un traductor... Y ese fue un gran libro de iniciación de la editorial (Minotauro)”, cuenta quien, como experta en Valle-Inclán, levanta alertas: “Lo fundamental es que Valle-Inclán no se pierda, que no dejen de enseñarlo en la Universidad. Yo insisto mucho en Buenos Aires en que, al menos en cada programa, se siga leyendo un texto suyo. Y en Galicia, sé que la Asociación de Amigos de Valle-Inclán está haciendo un gran trabajo... En este viaje a Galicia espero ver a su nieto Joaquín, con quien me entiendo muy bien”. Y concluye aludiendo a Santiago y su emotivo regreso temporal en plena primavera de las letras, ya que a la gala de los premios Follas Novas del Libro precede al 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

“Santiago es mi ciudad"

“Santiago es mi ciudad. Primero viví ocho meses aquí, en la casa de mi abuela, cuando vine con mis padres por primera vez a Galicia. En segundo lugar, hice los cursos del doctorado en la Universidad, viviendo entonces en la casa de mis tías e hice vida universitaria. Conozco muy bien Santiago, me la paso muy bien aquí y tengo una sensación de pertenencia. Por su puesto, encuentro a la ciudad muy cambiada, han pasado 50 años desde que yo tenía 30 hasta ahora, pero sigue siendo una ciudad entrañable, esa sería la palabra... entrañable”.

Reconocimiento para la librería Eixo y Joseba Sarrionandia

Aparte de la distinción honorífica póstuma a Paco Porrúa, recogida por su hermana Maricarmen Porrúa, los premios Follas Novas del Libro 2024, organizados y patrocinados por la Asociación Galega de Editoras, la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega y la Federación de Librerías de Galicia, galardonaron a Joseba Sarrionandia (Iurreta, Bizkaia, 1958) con el Premio AELG como Escritor Galego Universal, y a la librería Eixo, que acaba de cumplir 25 años desde que Javier Ibáñez abrió sus puertas en Ourense.

Resto de galardones

Ensayo e investigación: Ser Cetáceo. O fascinante inverno do animal de fondo (Francisco Xosé Fernández Naval. Editorial Bululú). Obra de divulgación: O cento voando. Amores, alianzas emonogamias (Andrea Nunes Brións e Ánxela Lema, coord. Edicións Xerais). Narrativa: Cinco corujas (Susana Sanches Arins. Através Editora). Infantil: A botella de lentellas (Leticia Barbadillo. Xerais).Temática juvenil: Burbullas de calma serena (Andrea Maceiras. Cuarto de inverno). Obra ilustrada: Maruja Mallo. Enigmaticamente única (Bea Gregores/ María Canosa. Bululú). Banda deseñada, gráfico y humor: Fago o que podo (Afra Torrado. Rodolfo e Priscila). Iniciativa bibliográfica: Colección Candemaia (Edicións Laiovento). Obra traducida: Deiche os ollos e miraches as tebras (De Irene Solá. María Alonso Seisdedos. Kalandraka). Poesía: Retratos de vodas, partos e funerais. (Silvia Penas. Editorial Galaxia). Teatro: Festas de gardar. Díptico para a resistencia (Lorena Conde. Cuarto de inverno). Mejor edición: O gran libro dos nosos montes (Blanca Millán. Cumio Editorial). Promoción de la lectura: Espacio Lectura de Gondomar.