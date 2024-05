Semana dos museos: “Museos pola Educación e a Investigación”

Desde 1977 cada 18 de maio, seguindo a proposta do Consello Internacional de Museos (ICOM), conmemórase o Día Internacional dos Museos co obxectivo de “concienciar sobre o feito de que os museos son un importante medio para o intercambio cultural, o enriquecemento das culturas, así como para o desenvolvemento da comprensión mutua, da colaboración e da paz entre os pobos”, indican dende o Consello.

Cada ano presentan un lema diferente que articula as accións que se levan a cabo nesa semana. Este vez é “Museos pola Educación e a investigación”, que trata de facer referencia ao papel das institucións culturais no desenvolvemento de experiencias educativas dun modo integral, fomentando a curiosidade, a creatividade e o pensamento crítico. Esta cita cos museos busca apoiar o conxunto dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, centrándose este ano nos obxectivos de educación de calidade e industria, innovación e infraestrutura.

Fundación Granell

A Fundación Granell (Praza do Toural, 8- Santiago) con motivo deste Día organiza unha xornada de portas abertas, acompañada dunha serie de actividades para celebrar esta data destacada.

Xornada de Portas abertas:

Dende o martes 14 e ata o sábado 18 poderase visitar o museo gratuitamente no horario habitual, e recorrer as exposicións ao tempo que se coñecen os espazos deste edificio histórico compostelán, o Pazo de Bendaña. Na Biblioteca mostrarase unha selección de destacados documentos surrealistas pertencentes ao Arquivo Eugenio Granell, relacionados coa celebración do aniversario do Manifesto Surrealista.

Unha visita conservada dunha edición pasada / CEDIDA

Martes 14

Ás 17.30h, haberá unha exposición-presentación xornalística titulada Bold. A partir da publicación realizada no obradoiro de deseño e medios xornalísticos, na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, realizarase unha intervención que constará, por unha banda, dunha parte visual, amosando o resultado gráfico, e por outra, narrativa, coa lectura e debate dos contidos desenvolvidos na publicación.

A miña peza favorita

O mesmo día, ás 19.00h, Abraham Pérez e Alba L. Porto farán unha actividade que se iniciou no ano 1997 e consiste en seleccionar unha peza, entre todas as que forman parte das coleccións da Fundación Eugenio Granell, para que o invitado elabore un comentario persoal cunha nova visión desde unha perspectiva actual. Esta actividade está aberta a calquera persoa interesada tanto na Fundación como na arte ou na figura de Eugenio Granell, ce contará tamén coa participación de persoas relacionadas con diversos ámbitos como a arte, a educación ou a comunicación.

Xoves 16

Visita conservada. Outra maneira de ver un museo

Fotos de outra edición de Visita conservada. Outra maneira de ver un museo / CEDIDA

A área de conservación e coleccións da Fundación Eugenio Granell abre un ano máis as portas dos almacéns de arte e do taller de restauración incluíndoos nunha proposta de visita guiada polo museo da fundación na compaña da conservadora-restauradora, Lorena Rodríguez, que “lerá” o contido e os espazos dende un punto de vista técnico, cun discurso accesible. Poñendo en valor os diferentes axentes culturais que participan na conservación e difusión do patrimonio e “xogando” de modo transversal co tema presentado polo ICOM. A visita será o xoves 16, de 12.00 a 13.30 e de 18.00 a 19.30 horas. Os interesados pódense inscribir en restauracion@fundacion-granell.org.