A Fundación Araguaney-Puente de Culturas conmemora o vindeiro martes o aniversario da Nakba Palestina

Coa xornada Eterna Nakba. 76 anos do exilio do pobo palestino, a Fundación Araguaney-Puente de Culturas, en colaboración coa Universidade de Santiago (USC), celebrará a o vindeiro martes, ás 18:00 horas no salón de actos da Facultade de Filosofía, o aniversario da Nakba –catástrofe en árabe– Palestina, conmemoración que comezou cando o 78% da poboación palestina residente nos territorios onde Israel implantou o seu Estado en 1948 foi violentamente expulsada dos seus fogares.

Cartel da xornada 'Eterna Nakba. 76 anos do exilio do pobo palestino' / Cedida

A xornada contará cunha charla de presentación a cargo do director de raíces palestinas do Festival de Cine Euroárabe AMAL, Ghaleb Jaber Martínez, que sinalou que “este ano a conmemoración da Nakba tórnase aínda máis triste e desgarradora debido á situación desesperada que enfrontan os gazatíes pola matanza indiscriminada, a falta de auga e alimentos, os ataques militares periódicos ou aniquilación de hospitais” en pleno conflicto armado entre Hamás e Israel.

Fotograma de 'Farha' / Cedida

Ademais, proxectarase Farha, película do 2021 dirixida e escrita pola cineasta xordana de orixe palestina Darin J. Sallam que narra a historia e soños dunha adolescente palestina que quere deixar o seu pobo e ir á escola, un recordatorio da continua loita do pobo palestino polos seus dereitos e a súa terra nun filme que mostra a realidade.