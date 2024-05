La reinserción laboral de 500 personas en Santiago: "Es difícil empezar de cero. Cáritas nos abrió camino"

En una jornada de celebración de todo lo conseguido durante el año pasado por el área de empleo y formación de Cáritas Diocesana de Santiago, dentro de una realidad ante la que “non caben os ollos pechados, nin encollerse de ombros, nin posturas indiferentes”, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, instó a no perder “a sensibilidade que nos humaniza” y agradeció la labor de quienes contribuyeron a que 529 personas encontraran un trabajo digno en 2023, mostrándoles “camiños de vida ás persoas que teñen feridas e que precisan ser sanadas”.

Personas en muchos casos migrantes, como recordó el responsable de empleo de la entidad, Miguel Fernández Blanco, quien se mostró satisfecho por los resultados obtenidos durante el último ejercicio, en el que además de a quienes encontraron un puesto de trabajo se prestó apoyo a un total de 2.073 personas, de las cuales 1.336 eran mujeres y 737 hombres, dentro de una iniciativa sobre la que dijo que “estamos contentos co traballo feito, pero gustaríanos insistir na necesidade de reivindicar empleos dignos e a regularización das persoas”.

Apoyo a la regularización

Regularización imprescindible para que muchas de esas personas pudieran incorporarse al mercado laboral, como al final lograron esos 529 usuarios de Cáritas Diocesana, entre los que se encuentra la colombiana Daniela Samudio, quien a sus 28 años decidió abandonar su país en busca de un futuro mejor y en la actualidad está realizando ya las prácticas tras su período de formación en el Carrefour de As Cancelas, según explica en conversación con EL CORREO GALLEGO.

En igual situación se encuentra Karen Juliet Acosta, también colombiana y de 28 años, si bien ninguna de ellas se conocía antes de entrar en contacto con Cáritas.

En el caso de Karen, ella llegó a Galicia junto a su pareja hace tres años y hoy ambos tienen un bebé. Feliz por esta oportunidad, destacó la labor de acompañamiento y orientación que a través de esta entidad se les prestó desde el principio, tanto para obtener la documentación de residencia como para encaminarse hacia el mundo laboral.

De Venezuela procede la joven Luisiana del Carmen Valor, quien a sus 20 años lleva ya dos en Galicia. Siendo como es una de las mayores de siete hermanos, señaló que “tenía aquí algún conocido y quise venir en busca de un futuro mejor, para ayudar económicamente a mis padres y a mis hermanos”.

Reconoció que el tema de la obtención de papeles fue algo complicado y destaca el apoyo de Cáritas, no sólo en este aspecto, sino también en que “nos han permitido hacer las prácticas cerca de nuestro lugar de residencia para que nos resultara más fácil”. Ella está ahora cubriendo ese período de formación en un Gadis de Bertamiráns, “muy contenta y con ganas de poder continuar”.

Rommer Bastardo Narváez, de 42 años, lleva dieciocho meses en Santiago, a donde llegó con su mujer y su hijo, que ahora tiene 6 años, desde su Venezuela natal.

Satisfecho por la decisión que tomó “porque no había futuro para nuestro hijo”, recordaba que “vendimos lo que teníamos y con eso nos llegó para el pasaje y tirar los dos primeros meses”. Contactaron con Cruz Roja y fue ahí donde les remitieron a Cáritas, y no puede estar más agradecido porque hoy tanto él como su pareja tienen trabajo, “el niño está feliz y se ha integrado muy bien, y nos encanta la gente”.

Trabaja en estos momentos como cuidador de una persona mayor, un empleo que le gratifica y, aunque admite que al principio no fue fácil adentrarse en el mercado laboral, hoy se siente especialmente orgulloso de poder pagar un piso con su mujer y dejar para otros que como él antes necesitan la vivienda que les proporciona Cáritas hasta estabilizar su situación.

Su compatriota Gustavo Núñez, también de 42 años, fue el encargado de hablar en nombre de todos los usuarios en el acto celebrado en la Hospedería San Martiño Pinario, durante el que quiso agradecer “la oportunidad de lograr un empleo” porque aunque “es difícil venir de otro país y empezar de cero, Cáritas nos ha acompañado y nos ha abierto caminos”. En este momento, él está haciendo prácticas en Atención al Cliente de El Corte Inglés.

Empresas colaboradoras

En representación de esta empresa, una de las colaboradoras con el área de empleo de Cáritas Diocesana de Santiago, su directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en Galicia y Asturias, Fuencisla Cid, destacó que comparten valores y que compañías como la suya “ocupamos un lugar en la sociedad y debemos ayudar a transformarla con vocación de servicio y creación de empleos dignos a los que todas las personas tienen derecho”.

El hostelero José Antonio Liñares, muy involucrado en su colaboración con esta iniciativa, valoró especialmente esta labor conjunta y puso el acento en la actitud y la honestidad, tanto por parte de los trabajadores como de las empresas.

Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago, se dirigió a los asistentes asegurando que “vosotros sois el motivo por el cual todos los días abrimos las puertas e iniciamos nuestra actividad buscando crear espacios de justicia social y de libertad”. “Eso exige -añadió- posibilidad de decisión y autonomía, y estamos convencidos de que el trabajo con un sueldo digno es la vía para esa autonomía”.

La concejala de Derechos Sociales de Santiago, María Rozas, se mostró convencida de que continuará la colaboración entre ambas instituciones porque “compartimos a preocupación pola soidade non desexada, o desemprego e o drama do acceso á vivenda”, destacó el trabajo conjunto realizado a través de dos convenios en materia de vivienda para personas sin hogar y mediante el proyecto Vagalume de acompañamiento a mujeres en el ámbito de la prostitución, y reconoció sentimientos encontrados porque aunque se festejaba el logro de empleo para medio millar de personas, “as administracións non estamos a chegar como deberiamos para mudar a realidade”.

Balance del ejercicio en cifras

1. Personas atendidas. Un total de 2.073 pasaron por el área de empleo, de ellas 1.336 mujeres y 737 hombres.

2. Acciones formativas. Hubo 724 participantes, 107 en cursos de inclusión social, 147 en otros cursos formativos y el resto en talleres.

3. Cursos realizados. En el programa operativo de inclusión social y economía social se llevaron a cabo cursos de limpieza y mantenimiento de alojamientos, operaciones básicas de restaurante-bar, de dependiente de pescadería y de charcutería y elaboración de productos cárnicos.

4. Inserciones en el mercado laboral. Se gestionaron 509 ofertas y encontraron empleo 529 personas durante el último ejercicio.

5. Actuaciones financiadas por la Consellería de Política Social. Se concedieron subvenciones para programas de operario de limpieza y desinfección, auxiliar de ayuda a domicilio y de limpieza, así como de atención a mayores y servicio doméstico.

6. Actuaciones financiadas por la Consellería de Promoción de Emprego. Se impulsaron cursos de preparador de carrocería, limpieza de establecimientos y domicilio, atención a clientela, camarero, operaciones auxiliares de cocina y de almacén.