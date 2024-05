Así es el vídeo viral del momento en Santiago: un pintor de carreteras estalla contra el autobús urbano que tiró sus conos en Fontiñas

En otro momento hubiese quedado en mera anécdota, pero en plena era de las redes sociales todo episodio tiene posibilidades de convertirse en viral. Seguramente no de forma premeditada, pero este pintor de carreteras, llamado @pintormarshal_ en Instagram, está protagonizando el vídeo viral del momento en Santiago de Compostela.

Todo sucedió hace un par de semana, cuando el joven pintor de carreteras decidió hacer público su enfado contra un conductor de autobús urbano. El trabajador se encontraba en la zona de Fontiñas, arreglando las líneas de una carretera de la zona. Con todo pintado y precintado, parecía que era cuestión de tiempo que las líneas se secasen y el trabajo se diese por terminado. Sin embargo, no fue así.

Según narra el protagonista del vídeo, un autobús urbano derribó varios conos, pisó la pintura y arrastró esta por la carretera, manchando toda la vía.

El pintor de carreteras estalla contra los buses urbanos: "Cantinflas"

Luego de mostrar la zona y explicar lo sucedido, el trabajador no pudo evitar mostrar su enfado contra el conductor que provocó el desastre: "'Ven dalá arriba e non ve todos os conos, todo pintado e encintado. Chega aquí, mételle a todo e... 'Es que no lo vi'".

Tras el desgraciado episodio, el pintor quiso dar contexto a su anterior enfado: "Esto é acojonante. Pasan un montón de autobuses e libran todos. Non pisan nada. Non tocan nin un cono. E resulta que este, por chamarlle dalghunha maneira, Cantinflas, tivo que pisarme todo polo medio e medio".

El vídeo ha recibido un apoyo masivo en Instagram y cuenta ya con 358.000 reproducciones, 9.280 me gusta y 121 comentarios.