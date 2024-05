As claves para a prevención de incendios nas vivendas, o 6 e 7 de xuño na Alameda

O edil de Convivencia, Xan Duro, presentou este mércores a Semana de Prevención de Lumes, que se vai desenvolver na Alameda os días 6 e 7 de xuño e que conta coa colaboración da Fundación Mapfre e da Asociación de Profesionais Técnicos Bombeiros, que traballarán xunto ao persoal do servizo municipal de extinción de incendios.

En representación deste último acompañou a Xan Duro o xefe do servizo, Manuel Sanmartín, que explicou que durante as dúas xornadas se centrarán as mañás en dar chaves de autoprotección e minimización de riscos a escolares, para que poidan exercer como “educadores no ámbito familiar”, destacou o concelleiro. Unha iniciativa que segundo explicou Manuel Sanmartín tivo unha grande acollida por parte dos centros de ensino.

Durante as tardes, as actividades formativas centraranse máis no público adulto, coa realización de talleres de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) e atención sanitaria, para as que se contará coa colaboración do 061 e de Protección Civil.

Este ano a temática xira arredor da importancia dos detectores de fumes, claves para evitar mortes xa que o 70% das mesmas prodúcesen por intoxicación de gases e os lumes adoitan producirse de noite, co que as vítimas xa non chegan a espertar para extinguir o incendio.