El Concello aprueba este jueves una declaración institucional de apoyo a afectados por la ELA

El pleno del Concello de Santiago tiene previsto aprobar este jueves, una declaración institucional suscrita por todos los grupos municipales en apoyo a las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que trata de impulsar la tramitación de la proposición de la Ley ELA.

En la declaración, todos los grupos instan a la tramitación de esta proposición para que "las personas afectadas por esta cruel enfermedad, familiares y cuidadoras, sean amparadas, en igualdad de trato con el resto de personas enfermas de cualquier patología, con la cobertura sociosanitaria que necesitan para poder vivir con dignidad".

Para esto, la corporación quiere "emplear su voz para hacer llegar una petición alta y clara a las Cortes Generales españolas" para que dé los pasos necesarios para "evitar la muerte innecesaria e injusta de personas enfermas, el agotamiento de los recursos propios y familiares en su atención y la desesperación de las afectadas".

Así, entiende que esta nueva norma "no puede volver a ser anulada por trámites burocráticos, por dejamiento legislativo o por establecimiento de otras prioridades" y reconoce que, a pesar de no contar con las competencias sanitarias, los municipios, "como entidades públicas más próximas a la realidad cotidiana de su población" no pueden ni deben "dar la espalda a aquellos que más precisan" del compromiso público "para superar su día a día".

TRABAJO DE ASOCIACIONES

Del mismo, según ha trasladado el Gobierno local, la declaración también reconoce el trabajo realizado por las asociaciones de personas afectadas y entidades colaboradoras y, en concreto, de la asociación AGAELA.

Por todo esto, el Ayuntamiento se compromete en esta declaración a instar al Estado a que "proceda a la tramitación de manera preferente, urgente y prioritario de una proposición de ley que recoja las mejores aportaciones de cada una de las normas aprobadas", y a la Diputación de A Coruña y a la Xunta para que, dentro del ámbito de sus competencias, "tengan en cuenta las necesidades del colectivo de pacientes y familiares a la hora de diseñar, implementar y aplicar políticas que puedan incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas".

También expresa su intención de "continuar prestando apoyo público a la reivindicación legal contenida en esta moción, hasta el momento en que la norma sea publicada y entre en vigor".