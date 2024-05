Edgard Camarós, paleopatólogo: “El cáncer era una frontera en la medicina avanzada del antiguo Egipcio”

El paleontólogo e investigador Ramón y Cajal de la USC Edgard Camarós (Sidges, Barcelona, 1986) examinó dos cráneos conservados en la colección Duckworth de la Universidad de Cambridge. Uno de ellos databa entre los años 663 y 343 a.C y pertenece a una mujer de 50 años que sufría un gran tumor cancerígeno que llevó a la destrucción ósea, además de heridas curadas de lesiones traumáticas. Al otro, que pertenece a un varón de 30 a 35 años, que vivió entre los años 2687 y 2345 a.C, se le realizó una intervención quirúrgica para extirpar o drenar el tumor. En el estudio, publicado en Frontiers in Medicine participó Tatiana Tondini, investigadora de la Universidad de Tubinga (Alemania) y Albert Isidro, cirujano oncológico del Hospital Universitario Sagrat Cor (Barcelona).

P. Hace dos años, en la colección Duckworth de la Universidad de Cambridge encontraste dos cráneos con cicatrices. ¿Qué proceso se llevó a cabo a partir de ese momento?

R. Los tres investigadores encontramos lesiones en los huesos que nos indicaron que se ha sufrido una enfermedad y en este caso pudimos diagnosticar que se trataba de cáncer. Entonces lo que hicimos fue un estudio microscópico y un TAC, una tomografía que es computarizada, a nivel microscópico, y que nos ayuda a caracterizar muchísimo mejor las patologías en los huesos.

P. ¿Se sabía que las sociedades egipcias habían intentado explorar y operar tumores?

R. Esta es la primera vez que documentamos una intervención quirúrgica oncológica directamente asociada a un tumor. Sin embargo, sí que sabemos por los papiros de hace 3.600 años decían que ellos identificaban los tumores. Existe, por ejemplo, un caso de cáncer de mama. Incluso en algunos papiros se sugería poner carne fría encima para hacer descender la temperatura de los tumores. Sin embargo, cuando ellos proponían un tratamiento a este tipo de dolencia decían una cosa muy interesante: que no hay tratamiento y que es un tipo de enfermedad que no tiene cura. A mí me interesa mucho entender cómo en el marco de una medicina tan avanzada y sofisticada como la del antiguo Egipto los tumores o lo que hoy en día llamamos cáncer era una frontera en su conocimiento médico. Pese a eso había un afán de intentar conocer mejor el cáncer para tratarlo obviamente.

P. ¿Identificaban y trataban otras enfermedades?

R. Sí. Llevaban a cabo amputaciones de forma exitosa y curaban ciertas enfermedades dentales, la fiebre y otras infecciones. En general, tenían una medicina muy avanzada para lo que era aquella época, reconociendo y tratando muy bien distintas enfermedades.

A la izq., el cráneo de una mujer egipcia. A la derecha, el de un hombre. / Cedida

P. ¿Estamos ante dos de los casos de cáncer más antiguos que se conocen?

R. Eso no es así porque el cáncer existe desde que existe la vida. Es una enfermedad inherente a la condición de la vida multicelular. Hay que pensar que existen hasta dinosaurios con tumores, por lo que hay casos mucho más antiguos.

P. ¿Cómo se descubrió el intento de intervención oncológica en uno de los cráneos?

R. En el marco de ese estudio que estábamos haciendo, encontramos una serie de incisiones, de marcas de corte en algunos de los tumores metastásicos que tenía uno de los individuos. Con una especie de instrumento metálico muy afilado, que posiblemente sea algún tipo de escalpelo o bisturí de la época, realizaron una serie de incisiones y quedó la marca sobre el hueso, que nos indica que posiblemente estuvieran incidiendo en ese tumor, ya sea para extirparlo o para drenarlo.

“No podemos distinguir científicamente si la intervención quirúrgica se ha hecho unos días antes de la muerte del individuo o unas horas después”

P. ¿Estaba viva la persona antes de extirparle el tumor?

R. Eso es súper interesante, porque además es la clave de este tema. A esas marcas de corte, las llamamos marcas de tipo perimortem. Significa que no podemos distinguir científicamente entre si se han hecho unos días antes de la muerte del individuo o unas horas después. Para nosotros es igual de interesante porque si se ha hecho durante la vida del individuo nos indica un posible tratamiento de esos tumores, una intervención quirúrgica vinculada con un tratamiento. Sin embargo, si fue después, quizás estemos hablando de algún tipo de autopsia médica exploratoria de los tumores, con lo cual también estaríamos ante una intervención quirúrgica oncológica y eso es lo interesante.

P. ¿Teníais toda la información necesaria para realizar los estudios de los restos óseos?

R. Nos faltaba todo el esqueleto postcraneal y una información de contexto para saber exactamente de dónde vienen estos individuos, de qué necrópolis proceden, para saber un poco más sobre cuál sería su estratificación o posición social. Eso nos ayudaría a entender por qué esta gente ha recibido un trato médico tan especial y tan distinto. Por los dientes podemos intuir que tenían una buena dieta en comparación con el resto de la población de estratificación social más baja en Egipto, con lo cual tenemos la sospecha de que sería gente con cierta prominencia.

P. ¿Cree que en la actualidad estos pacientes hubieran desarrollado tumores tan avanzados?

R. Es difícil decirlo, pero en el marco de una medicina moderna, si esto se hubiera identificado en un momento temprano de la enfermedad, en unos estadios iniciales, se podría haber tratado y sin duda alargar la supervivencia de una forma mucho más exitosa. Este tipo de cánceres en la actualidad no llegan a los estadios que observamos en estos casos.

P. ¿Considera que habrá futuras investigaciones en el campo de la paleooncología?

R. Sí, por supuesto. El estudio se enmarca también en la arqueología de los cuidados, que es un tema cada vez más interesante en el que tratamiento, cuidados y este tipo de cuestiones interesan cada vez más para entender cómo ha evolucionado el ser humano. Estoy convencido de que va a haber más trabajos vinculados a este tipo de cuestión y sabiendo que existe esta posibilidad también buscaremos de una manera mucho más directa. Por ahora, estamos muy contentos de haber contribuido al conocimiento de la historia de la medicina con este trabajo que ayudará a replantearnos un poco todo.