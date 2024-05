Lavacolla recupera el viernes la normalidad al finalizar en plazo las obras en Peinador

El aeropuerto de Lavacolla recuperará este viernes la normalidad tras haber operado desde el pasado día 6 más de 700 vuelos extra debido al cierre temporal del aeródromo vigués de Peinador por unas obras de repavimentación de la pista. Según informa Aena, estos trabajos se encuentran en su fase final y ya se están ejecutando los últimos remates para la puesta en servicio este viernes, tal y como estaba previsto.

El ente aeronáutico señala que a lo largo de esta semana en Peinador se realizaron tareas de pintura, comprobaciones eléctricas y calibraciones de ayudas a la navegación. Además, se llevaron a cabo trabajos de calibración de sistemas eléctricos. Después de cuatro semanas del cierre al tráfico aéreo, Aena da por finalizada la fase de regeneración del asfalto de pista y la obra continuará en otras zonas del campo de vuelos que no afectan a la operatividad del aeropuerto de la ciudad olívica.

Huelga de dos días

De este modo, se pone fin a cuatro de semanas en las que el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro asumió una actividad mayor a la habitual con cuatro vuelos más de ida y vuelta a Madrid de Air Europa o rutas a Canarias de Binter, entre otros.

Esta situación no ha estado exenta de polémica, puesto que los trabajadores ya advirtieron antes del inicio de las obras de la “sobrecarga de trabajo” que tendrían que asumir, lo que acabó derivando en una convocatoria de huelga por parte de UGT los días 16 y 17 de mayo del personal de asistencia en tierra de Iberia. El paro obligó a la cancelación de más de una veintena de vuelos.

Reunión crucial

Precisamente ayer el sindicato informó de la celebración de una “reunión crucial” con la empresa que gestiona este servicio en la que se lograron “avances significativos”en cuanto a la carga de trabajo. UGT señala que “conseguiuse o compromiso por parte da empresa de levar a cabo as transformacións a tempo completo do persoal a tempo parcial nos aeroportos con licenza, tal e como se negociou no acordo de garantías”. Además, “estableceuse o compromiso de que estas transformacións se fagan efectivas antes da subida de actividade prevista para o verán”.

Las partes también acordaron emplazarse a una próxima reunión la semana que viene para continuar trabajando, “non só nesta liña, senón tamén na necesidade de cubrir a carga de traballo de Santiago con máis contratacións se fose necesario”, señala UGT, que añade que se mantendrá “vixiante”.

Polémica con el transporte

Este conflicto laboral no fue el único foco de polémica durante este proceso, puesto que el transporte entre Vigo y Santiago también supuso un motivo de disputa, en este caso entre diferentes adminsitraciones. En un primer momento, el regidor vigués, Abel Caballero, deslizó que habilitaría autobuses lanzadera para desplazarse a Lavacolla. Finalmente no lo hizo y fue la Xunta de Galicia quien los habilitó, con el consiguiente cruce de reproches entre ambos.

Aunque no estuvo directamente relacionado con esta situación excepcional, el transporte entre el centro de Santiago y el aeropuerto también experimentó cambios durante este periodo, puesto que se puso en marcha el desdoblamiento de la línea 6A para ofrecer un servicio directo desde la estación intermodal.