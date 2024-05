Cita con ACEM en Santiago o 9 de xuño nas VII Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple

Na véspera do Día Mundial da Esclerose Múltiple, unha enfermidade que se calcula padecen catro mil persoas en Galicia, a comunidade con maior prevalencia de España, este mércores presentouse a sétima edición das Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple de ACEM, que terá lugar o próximo 9 de xuño, a partir das 11.00 horas na Alameda de Santiago.

Unha iniciativa coa que esperan superar os 770 participantes do ano pasado e que, en palabras do director da Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, Párkinson, ELA e outras enfermidades neurodexenerativas, Marcos Moure, “é o evento máis importante do ano porque nos axuda a intentar visibilizar e sensibilizar sobre esta enfermidade cada día máis presente na sociedade, e tamén a que se coñeza que somos unha entidade con catorce empregados que presta un servizo integral”.

Doenza crónica autoinmune que se diagnostica entre os 20 e os 40 anos

Unha doenza que, como lembrou, é unha enfermidade crónica autoinmune, desmielinizante e neurodoxenerativa do sistema nervioso central, diagnosticase entre persoas de 20 a 40 anos sobre todo, e dous de cada tres pacientes son mulleres.

Marcos Moure, Pilar Lueiro, María Rozas e Enrique Ben na presentación na sede de ACEM en Santiago / Cedida

Aberto o prazo de inscricións ata as 23.59 horas do 5 de xuño, os interesados poderán apuntarse nas diferentes probas tanto a través da web www.carreirasgalegas.com, posto que conta co respaldo da Federación Galega de Atletismo, como de forma presencial na sede de ACEM. Cun prezo de seis euros para os maiores de 16 anos e de balde para o resto, quen queira colaborar tamén pode facelo a través do dorsal 0 ou mediante unha doazón a través de Bizum 04099.

Víctor Fábregas, padriño desta edición

Nunha edición que conta co actor e humorista Víctor Fábregas como padriño, durante a presentación o vicepresidente da asociación, Enrique Ben, animou aos cidadáns á participación nesta cita, mentres que a concelleira de Deportes de Santiago, Pilar Lueiro, definiu a ACEM como unha asociación fundamental polo traballo que realiza, e destacou o compromiso de Raxoi con iniciativas como esta, que promoven a actividade físico-deportiva.

A súa compañeira de corporación, a edil de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, instou a recoñecer o traballo dunha entidade que apoia aos afectados non só a nivel físico cando son diagnosticados, senón tamén desde o punto de vista psicolóxico a eles e as súas familias.