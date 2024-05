Miguel Lago: "El humor no tiene límites y si los tiene es que no haga reír o... el código penal”

El humorista Miguel Lago (Vigo, 1981), que actúa este viernes en Santiago (Auditorio de Galicia; 21 horas, con entradas a 17 euros) porque la agenda de ocio vive de mucho más que el festival O Son do Camiño, tiene querencia por Compostela. “No hay año en que no visite Santiago y siempre que voy entro en la Catedral. Me encanta perderme por las calles de Santiago porque es de los lugares donde más se respira Galicia”, señala a EL CORREO GALLEGO este licenciado en Filología Hispánica, hoy un cómico gallego de éxito omnipresente en Antena 3: colabora cada semana en ‘Ahora Sonsoles’ y ‘El hormiguero’ y además concursa en ‘Tu cara me suena’.

Nuevo espectáculo

_¿En que basa este espectáculo llamado ‘Miguel Comedy Show’?

_En la actualidad pero también en mi forma característica y personal de ver el humor. Ha llegado el momento y, por eso se llama Lago Show, en que el espectáculo soy yo. O sea, mi venta es que el espectador venga a verme a mí, independientemente de que sea un texto o sea otro.

_¿Algo en concreto de la actualidad trata? El mundo de la política le suele gustar pero, a veces, también toca el ámbito social...

_Yo creo que estoy en un momento en el que apuesto más por un totum revolutum. Sobre todo, es mi manera de ver el mundo y lo que me rodea. No trato temas concretos, lo social, lo político o deportes, si no que hay de todo. Al final, se trata del punto de vista del cómico en el mundo.

_¿Y cuál es su manera de ver el mundo? Tiene fama de lenguaraz pero, es curioso, ahora mismo coprotagoniza uno de los formatos más blancos y de más éxito en la televisión tradicional, como es ‘Tu cara me suena’ (Antena 3)

_En el escenario está Lago, que es la voz cómica que yo tengo, que es muy sarcástico, muy irónico y muy gallego, a fin de cuentas, pero cuando hago televisión en programas como Tu cara... u otros, soy Miguel, y ahí estoy en otro estilo y en otro lugar porque, al final, un artista completo es aquel que sabe adaptar su humor o su arte al formato en que esté en cada momento.

_En su Instagram se define como ‘Cómico de escenario’, y hay quienes, en su profesión, diferencian entre actor, cómico o humorista... ¿ha ido variando en el tiempo o se sigue viendo en la base del stand up comedy como en sus inicios?

_No, no. Yo soy un cómico de stand up, eso es lo que yo soy, lo que pasa es que luego puedo picotear tele, puedo picotear función, puedo cantar, como estoy haciendo ahora, puedo bailar, pero la esencia de lo que yo soy es el stand up. Soy un cómico de stand up, esa es mi bandera y lo que reivindico.

Stand up comedy

_En los últimos años, varias y varios colegas suyos de stand up, rompen la cuarta pared a ratos...

_Yo sigo el estilo stand up, el de un cómico que se ha preparado un texto y que lo desarrolla delante del público... Lo de romper la cuarta pared y bajar a preguntarle al público, eso ya es otro género.

_Últimamente, las fronteras parecen diluirse un poco...

_No, no, las fronteras no se diluyen en ningún caso. Hay un género que es la stand up y hay otros géneros. Es como si decimos que diluimos la frontera del rock and roll con el reguetón, ¡no! Uno es un género y otro... es otro. Respeto a todos pero practico uno.

_Y, por cierto ¿qué prefiere entre el rock and roll y el reguetón?

_Yo es que soy rockero de toda la vida, lo he puesto como ejemplo, pero yo... lo tengo claro.

_¿Han ido cambiando sus referentes en el mundo del humor con el paso de los años?

_No, pero sí me ha permitido valorar más a otros artistas nuevos que van surgiendo, aunque la santísima trinidad sigue siendo Jerry Seinfeld, Ricky Gervais y Louis CK. De hecho, Seinfeld acaba de cumplir 70 años y ha demostrado con la película que acaba de hacer en Netflix (Sin edulcorar) que es un genio. En esa película es puro Seinfield, es como estar viendo un capítulo de Seinfeld pero elevado porque es Jerry Seinfeld haciendo de Jerry Seinfeld, y ha probado que, no solo sigue vigente, si no que está mejor que nunca.

_Acostumbrado uno a ver sus capítulos de la serie redifundidos, cuesta imaginarle en su edad actual.

_Claro, es que la serie era de los años 90, hace ya 30 años que terminó, ha pasado mucho tiempo ya.

El humor, de moda

_¿Vive el humor en España una nueva edad de oro? Eso parece.

_Yo lo veo como siempre. El humor siempre ha estado de moda y siempre ha estado funcionando, lo que pasa es que ahora mismo hay más dispositivos, más canales, más plataformas y más maneras de llegar con humor al público, pero España siempre ha gozado de una salud humorística excepcional, si me apuras, desde Don Quijote. Otra cosa no, pero cómicos en España, ha habido, hay y habrá siempre.

_Desde hace cinco años, parece que el circuito escénico teatral programa mucho más los espectáculos humorísticos.

_Eso sí. Yo si de algo puedo presumir es de que, en la temporada 2009 - 2010, tomé una decisión que coincide con la gran crisis económica española de 2008, que es cuando se deja de programar, en gran medida, actuaciones en salas pequeñas, bares etcétera y yo apuesto por el teatro, de hecho, yo llevo desde 2010, quince temporadas seguidas ya, en un teatro madrileño todos los fines de semana y eso, ¡jolines!, aunque lo diga yo... tiene mucho mérito y, a raíz de empezar, cuando yo me subo a un teatro, al Pequeño Teatro Gran Vía, en la temporada de 2009-2010, el único espectáculo que había de un cómico era Cinco hombres.Com o sea, eran grandes formatos de Globomedia, oficiales de El club de la comedia y, a lo sumo, Espinete no existe, de Eduardo Aldán, no había un cómico poco conocido apostando por stand up en teatro, y a partir de esa apuesta que funcionó, empezaron a llegar otros y, sobre todo, los empresarios y los promotores teatrales dijeron: ‘Aquí hay algo’. Desde entonces, estamos poblando los teatros. Solo en Madrid, en un fin de semana, ahora mismo, en teatro importante, tú puedes ver a Luis Piedrahita en el Reina Victoria, a Goyo Jiménez en el Capitol, a Miguel Lago en el Teatro Alcázar... Es decir, vivimos un momento increíble y yo creo que, además, si algo he aprendido es que dónde mejor se desarrolla el stand up es en el teatro.

Tener un late night

_Revisando material, al escribir su nombre en la ventana de Movistar, aparece un entrevista que le hace Andreu Buenafuente en 2017, tras esa charla en ese late night que fue Late Motiv, aparecía David Broncano en el mismo espacio, un humorista que en septiembre tendrá un formato similar en TVE, así que... ¿le han ofrecido ya un late show, le apetece? Su amigo Roberto Vilar también tiene un programa de noche en TVG.

_A la primera pregunta... sí y a la segunda... no, porque si hubiera tenido una oferta para hacer un late night ya lo estaría haciendo, pero todo llegará, sobre todo, porque cada vez soy mejor profesional de televisión y, si sigo esta línea ascendente de calidad y popularidad, antes o después, me darán la oportunidad y el día que llegue la aprovecharé con ganas.

_En aquella charla con Buenafuente habló de los límites del humor, debate que parece perpetuo, ¿cómo lo ve hoy?

_Es un tema que ya no me preocupa. En el 2017 me podía preocupar más pero ahora mismo tengo claro que el humor no tiene límites y si tiene un límite es simplemente que no haga reír, o a lo sumo, el código penal, y ya está. Ahora, también he aprendido que cuando tú apuestas por un humor determinado, ahora mismo te arriesgas que se pongan de acuerdo en redes sociales un puñado de personas que hagan mucho ruido, pero es algo que va con la profesión entonces es algo a lo que yo ni miro, ni atiendo. Por eso creo que sí se puede hacer el humor que uno quiera en absoluta libertad, lo que ocurre es que cuando lo haces hay que hacerlo con la barbilla alta y sostenerlo, que es lo que hago yo.

_¿Y del cine le han tentado? Hay estrellas del humor que se han ido metiendo en ese campo...

_La verdad es que no he tenido ninguna cosa pero también creo que, a veces, me llegan menos cosas, porque me ven muy ocupado, eso es lo que pasa. Hago tres programas de televisión a la vez en Antena 3, teatro todos los fines de semana y eso te limita la agenda, pero creo que es algo que llegará. Algún día llegará una película en la que seré Miguel Lago haciendo de Miguel Lago en situaciones divertidas de Miguel Lago, que es como a mí me gustan las comedias, como las de Adam Sandler, donde Adam Sandler hace de Adam Sandler, pero eso ya lo hacíamos nosotros, hay que recordar las películas de Gracita Morales haciendo de cosas Gracita Morales, o José Luis López Vázquez haciendo de López Vázquez... Paco Martínez Soria haciendo cosas del señor Paco Martínez Soria... Y eso es algo que está volviendo y que me gusta, y que reivindico. Yo no necesito a Leo Harlen haciendo un despliegue actoral tremendo, no. Yo voy a Leo Harlen haciendo de Leo Harlen y que le pasen cosas a Leo Harlen, y me gusta mucho esa tendencia americana de películas protagonizadas por cómicos haciendo sus cosas. Algún día me llegará, imagino que me darán un papel de padre agobiado o algo parecido.

Fan del Celta de Vigo

_Como celtiña ha sufrido este año. Mirando al futuro, ¿cuántos años debe seguir Iago Aspas en el Celta de Vigo?

_En el Celta siempre se sufre, va en el ADN. Iago Aspas debe seguir hasta que se canse o hasta que tenga el título de entrenador y decida ponerse en el banquillo, pero, de todas maneras, si acepta un rol de cuidarse más, todavía tiene por delante una temporada de jugar partidos y otra, de participar menos, pero ser importante en la plantilla”.