"O Sen-Son do Camiño": oleada de críticas en redes por el sonido del concierto de Green Day

"Mi grupo favorito de este festival y me fui porque me escuchaba mil veces más a mí que al cantante... Patético el sonido, increíble el esfuerzo del grupo por mantener aún así tanto al público como el concierto. Sois muy grandes Green Day pero hoy O Son do Camiño os hizo sonar de pena. Totalmente lamentable". Este es uno de las decenas de mensajes que denuncian hoy en las redes sociales los problemas de sonido que marcaron la actuación estelar de esta V Edición del festival compostelano, que ha vuelto a optar por un cartel ecléctico. La banda liderada por Billie Joe Armstrong era uno de los platos fuertes del primer día pero para muchos el concierto se resume como una gran decepción. Puede que incluso para la banda, que dejó el escenario 20 minutos antes de lo previsto.

La expectación era mayúscula: las entradas para el primer día del festival llevaban meses agotadas. En noviembre, cuando salieron a la venta los primeros 30.000 abonos, desaparecieron en unas horas y Green Day era por aquel entonces la única banda confirmada en un cartel que estaba todavía por desvelarse. Pero cuando llegó la hora de la verdad el sonido inconsistente -o inexistente durante más de 30 minutos- hizo que algunos enfilaran hacia la salida antes de tiempo. "En case 30 anos que levo indo a concertos ao Monte do Gozo nunca vin unha organización tan mala. Dúas plataformas que impiden a visibilidade e un son lamentable, escoitábanse máis as conversas da xente que tiñas ao lado que as cancións. Todo o mundo desconectado e ás 12:30 atasco de coches en San Lázaro de toda a xente que marchou", comenta otro asistente en la cuenta oficial del festival en Instagram.

A medida que avanzaba el concierto los problemas de sonido se fueron corrigiendo, aunque el daño parecía ya irreparable. "Que la gente se esté pirando con los cabezas de cartel y uno de los mejores grupos que pasó por aquí dice mucho de cómo está sonando"; "Non romperon o escenario, debeuse fundir o fusible dos altofalantes"; "Hemos salido antes de que acabasen porque no se escuchaba nada. ¿Cómo es posible que escuche más a la gente hablar que el propio concierto"; "Ver a todo el mundo irse a las 0:00 con el mejor grupo ha sido una VERGÜENZA. Los altavoces esos de Aliexpress os han salido bien malos. Habéis arruinado el concierto de Green Day", son algunos de los comentarios que circulan hoy en las redes.

Qué desastre el sonido del @OSonDoCamino. Lo peor que he visto en mi vida. No se escucha a @GreenDay. Vergüenza y estafa. — Alberto Quian 🏴‍☠️ (@AlbertoQuian) May 30, 2024

Fuentes de la organización del festival consultadas por EL CORREO GALLEGO atribuyen lo sucedido a las fuertes rachas de viento que soplaban ayer en O Monte do Gozo. "Los problemas de sonido se atribuyen al viento, no es un problema de equipo. Y eso, lamentablemente, es incontrolable. Ya pasó en 2004 con el concierto de Red Hot Chili Peppers", señalan. En cualquier caso, el tour manager de Green Day tuvo que dar su visto bueno al equipamiento técnico para poder llevar a cabo el show, apunta un técnico de sonido con décadas de experiencia en festivales.

Tras los problemas iniciales, el concierto avanzó gracias al esfuerzo de la banda. Al minuto, su cantante Billie Joe Armstrong, ya se salió a la plataforma cercana al público, dando brasa mientras iba creciendo la hoguera de comunión entre riffs de alma punk rock y fans, con columnas de fuego y petardos tan sonoros que te asustaban porque hablamos de rock, de una banda que es un mito y no bromea cuando quema sus amplificadores Marshall. "Welcome to the paradise" subió el fuego, dio gas a miles de gargantas, entre pantallas alternando dibujos animados y realidades dibujadas por una banda que despachó millones de copias de Dookie (30 aniversario) y de American Idiot (cumple 20 abriles), discos que centraron el show, llegando las llamas al cielo con hits como "Basket case" o la coreadísima "American Idiot".