"¡Me pareció alucinante!": Ruth Beltrán, masajista de Santiago contratada por Green Day en O Son do Camiño

La masajista de Santiago Ruth Beltrán, ha vivido este jueves una experiencia única, de esas que se acaban contando a los nietos. Una carambola del destino y el algoritmo de Google le brindaron la oportunidad de trabajar con la icónica banda de punk rock Green Day durante su actuación en el festival O Son do Camiño. Ruth trabaja con su hermana Carol Beltrán Muñoz, propietaria de Belmu Masajes, situado en la Rúa do Hórreo 19, Galerías Viacambre, local 11. La noticia de esta singular contratación fue recibida con gran entusiasmo por las hermanas.

Carol Beltrán, propietaria de Belmu masajes, situada en las galerías Viacambre de la Rúa do Hórreo / cedida

Carol Beltrán relata cómo se produjo la contratación: "Nos conectaron por Internet. ¡Y me pareció alucinante! Entonces tuve que hacer la investigación de la empresa, a ver si era verdad o era un timo". Según explica, "es una empresa de Estados Unidos que se llama Stage Hands y que se dedica a gestionar giras de bandas de música". El dilema surgió cuando les dijeron que solo necesitaban una masanista. "Nos tuvimos que poner de acuerdo entre mi hermana y yo a ver quién iba a ir y ganó Ruth que es más fan de Green Day".

Tal y como relata, a Ruth la recobió un "runner" en la Plaza de Galicia a las 17:00 para trasladarla al Monte do Gozo. "Al llegar, la team manager de Green Day, Ali, me explicó dónde colocarme y montar. Los masajes eran para la banda y toda la crew".

Ruth con la acreditación para acceder a los camerinos del festival O Son do Camiño / cedida

Su experiencia en el camerino fue muy particular: "Me colocaron en una habitación dentro del camerino de los Green Day, que era enorme, con un cartel de 'Sala de masajes'. Había una larga lista de normas que debía cumplir: 'Perfil bajo, no hablarles, por supuesto nada de fotos, no, no, no... Es una lista con 36 normas'".

Comparte entre risas que, aunque seguía a Green Day desde su primer disco, no continuó su carrera: "Soy friki de ellos pero no tanto, lo soy más de Jared Leto". Ruth desconocía quién pasaría por la sala. Finalmente, en total, Ruth realizó cuatro masajes desde las 16:30 hasta las 11:30, seis horas en total, incluyendo al baterista Tré Cool, "que prefirió no usar aceite ni cremas", un guitarrista, una chica de producción y un miembro del equipo de seguridad privada de la banda.

Green Day durante su actuación en O Son do Camiño 2024 / Jesús Prieto

El ambiente detrás del escenario es, según nos cuenta, un mundo aparte. "Al lado de mi sala había dos o tres señoras con máquinas de coser haciendo allí las capas y los trajes en vivo y se los iban probando. Ellos llegaron súper tarde, como a las 9 o así y muy divertidos". Sin embargo, dice, "antes del concierto, todos estaban riéndose". "Solo escuché los ensayos en el camerino porque allí, debajo del escenario, es otro mundo. Está superinsonorizado, no se escuchaba nada de lo que teníamos encima. Solo un momento que salí para dejar que se cambiara una chica, pude acercarme a una barra que tenía una pantalla y se veía lo que pasaba encima de mi cabeza, es lo único que vi del espectáculo en directo".