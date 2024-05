O PSOE de Santiago presenta emendas para lograr “unha representación real da mocidade”

O PSOE de Santiago vén de presentar unha batería de propostas coas que buscan emendar o regulamento do Consello Municipal de Mocidade que fixo público a principios de mes o goberno local. As achegas van na liña de promover unha “representación real da mocidade” ao tempo que pretenden facultar o Consello con “capacidades propias” como a participación no orzamento municipal.

O secretario xeral do PSdeG na cidade, Aitor Bouza, e o responsable das Xuventudes Socialistas de Santiago, Iago Carril coincidiron en sinalar os "déficits de representación" que presenta o actual regulamento. “Non se ven representados nin os sindicatos, nin as seccións mozas dos partidos que teñen representación en Raxoi, nin asociacións de empresarios mozos”, explicou Carril.

Bouza pide máis "ambición"

Aitor Bouza asegurou que o texto actual “incumpre claramente” coa Lei de Xuventude de Galicia, onde o artigo que regula os Consellos Municipais de mocidade “establece que deben ser parte e partícipes todas as entidades que forman parte do tecido social da mocidade”.

Bouza insistiu na necesidade de facultar o consello de competencias, ao tempo que propón afondar “nun plan anual de traballo para poder canalizar todas as propostas” para o que defende que o goberno municipal debe ser “máis ambicioso” e que “isto non quede só nun texto que se publica na páxina web para poder dicir que estamos facendo algo polos mozos e mozas”.

Rolda de contactos

Os socialistas iniciarán a partir da vindeira semana unha rolda de contactos con todas as asociacións xuvenís de Santiago co obxectivo de “achegar novas cuestións” e enriquecer o proceso de constitución do Consello.