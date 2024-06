Consenso “informal” dos grupos de Raxoi para a Alba de Compostela: o 25 de xullo “sen interferencias”

O grupos da Corporación municipal participaron este venres na xuntanza da Comisión de honras para facer as súas achegas ao Regulamento de títulos e condecoracións, unha proposta de modificación que inclúe neste código os recoñecementos ás homenaxeadas o 8M e ás personalidades ou colectivos que se honren na Alba de Compostela.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, felicitouse polo consenso entre Goberno local e oposición (PSOE e PP) e recoñeceu que “de xeito informal” todas as forzas estaban dispostas a manter o 25 de xullo como data do evento, procurando evitar “interferencias” cos outros actos institucionais do Día de Galicia e festividade do Apóstolo que se desenvolven no Concello e mais na Catedral compostelá.

Agora, haberá que agardar ao Pleno do mes de xuño (previsto para o xoves 27) para coñecer a aprobación das propostas presentadas polos grupos municipais, unicamente se algunha das achegas ten especial transcendencia “reunirase de novo a comisión a finais da semana que vén”, informaba Sanmartín, que explicou que as formacións teñen estes días para facer as propostas que consideren oportunas.

Até o día de onte, a Comisión de honras recibira as propostas do Goberno local arredor da celebración da Alba de Compostela e tamén as do Partido Socialista (PSOE). “Fixemos as nosas achegas á espera das que faga o Partido Popular –PP–”, comentaba o edil Sindo Guinarte ao remate da xuntanza insistindo en que dende a súa formación “apostamos polo consenso, que os grupos municipais acordemos todo o que ten que ver coa celebración”.

O concelleiro socialista insistiu unha vez máis en que o PSOE non ve problema en que o evento teña lugar o 25 de xullo “sempre que non interfira cos actos institucionais da Catedral e do Concello, apostamos porque se poidan celebrar os dous actos con plena e absoluta normalidade”. Unhas palabras que o propio Sindo Guinarte matizou insistindo en que non se trata tan só de que “non haxa encabalgamento senón que os horarios permitan a asistencia a un e a outro acto”.

Esta última cuestión, así como a interferencia, foi tamén motivo de debate no último Pleno municipal, onde Guinarte e Sanmartín discreparon sobre o solapamento de eventos o pasado 25 de xullo. Na mañá do venres, a alcaldesa insistía en que en 2023 “xa houbo a posibilidade de asistencia ao acto sen ningún tipo de interferencia, pois no momento no que tivo lugar non había ningún outro acto oficial”.

Por parte do PP, o concelleiro José Antonio Constenla defendeu o “acto de generosidad” da súa formación á hora de buscar o consenso dos grupos e asegurou que os ‘populares’ se ofreceron ao Goberno bipartito “para trabajar conjuntamente en el diseño del acto”. Constenla defendeu que o que busca o PP é que “Alba de Compostela sea un acto institucional, de ciudad, del que todos podamos sentirnos orgullosos”.

O edil do PP recoñeceu que ceden –até os últimos días amosábanse en contra– en canto a que a data da Alba de Compostela sexa o 25 de xullo, “hemos decidido que el mejor momento sería por la tarde para salvar la integridad de los actos que se celebran por la mañana, la Ofrenda” ao Apóstolo Santiago na Catedral. A respecto do horario, Sanmartín especificou que se terá que consensuar “ao nivel de protocolo” entre as distintas institucións que participan na celebración do 25 de xullo en Santiago de Compostela.