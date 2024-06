Despiporre final en O Son do Camiño: de Ana Mena a Melendi o Thirty seconds to Mars

La última jornada de O Son do Camiño promete ser otra celebración de la música, con actuaciones que abarcan una amplia gama de géneros y estilos. Desde la energía pop de Ana Mena, pasando por el rock alternativo de Thirty Seconds to Mars, hasta los beats electrónicos de Tiga, este festival ofrece algo para todos los gustos. Los asistentes pueden esperar un día lleno de música, baile y emoción en uno de los eventos más esperados del año en Santiago que este sábado pone punto y final a su quinta edición.

Artistas destacados

Este sábado, 1 de junio el festival O Son do Camiño albergará de nuevo a una audiencia superior a las 40.000 personas, lista para disfrutar de una programación variada y vibrante, repartida en tres escenarios: Xacobeo, Estrella Galicia y Son Electro. Aquí presentamos un resumen de la jornada junto con una breve descripción de algunos los artistas más destacados de la jornada.

Ana Mena

Escenario Xacobeo, de 19.10 a 20.10 horas

Ana Mena es una cantante y actriz española que ha ganado popularidad en el panorama musical latino y europeo. Conocida por su versatilidad, ha colaborado con artistas como CNCO, Becky G y De La Ghetto. Sus canciones, que van desde el pop hasta el reguetón, han acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming. Ana Mena ha conquistado tanto al público joven como al adulto, convirtiéndose en una figura influyente en la música contemporánea.

Melendi

Escenario Xacobeo, de 21.40 a 23.10 horas

Melendi, cuyo nombre real es Ramón Melendi Espina, es un cantautor español nacido en Oviedo en 1979. Su carrera musical despegó en 2003 con el lanzamiento de su primer álbum, Sin noticias de Holanda, que incluyó éxitos como "Con la luna llena". Con una mezcla de pop, rock y música flamenca, Melendi se ha convertido en uno de los artistas más queridos y reconocidos en España y América Latina.

Melendi ha lanzado numerosos álbumes a lo largo de su carrera, entre ellos Que el cielo espere sentao (2005), Mientras no cueste trabajo (2006), Volvamos a empezar (2010) y Ahora (2018). Cada uno de sus trabajos ha demostrado su capacidad para evolucionar y reinventarse, manteniendo su esencia única y su conexión con el público.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran "Tu jardín con enanitos", "Un violinista en tu tejado", "Cheque al portamor" y "Destino o casualidad", esta última una colaboración con la banda mexicana Ha*Ash.

Thirty Seconds to Mars

Escenario Estrella Galicia, de 23.30 a 1.00 horas

Thirty Seconds to Mars es una banda estadounidense de rock alternativo liderada por el actor y músico Jared Leto, acompañado por su hermano Shannon Leto en la batería. Desde su formación en 1998, la banda ha lanzado varios álbumes de éxito, como A Beautiful Lie y This Is War. Conocidos por sus letras introspectivas y sus poderosas presentaciones en vivo, Thirty Seconds to Mars ha cultivado una base de seguidores leales en todo el mundo. Su música combina elementos de rock, electrónica y música experimental, lo que les ha permitido destacar en la industria musical.

Rels B

Horario: Escenario Xacobeo, de 1.10 a 2.10 horas

Daniel Heredia Vidal, más conocido como Rels B o Rels Beats, es un rapero, cantante y productor español originario de Palma de Mallorca. Con un estilo que fusiona rap, trap y R&B, Rels B ha emergido como una de las figuras más influyentes de la nueva ola del hip-hop en español. Desde sus inicios, ha lanzado varios álbumes y sencillos que han resonado profundamente con la juventud hispanohablante, destacando por su lírica introspectiva y ritmos pegajosos. Su música aborda temas personales y sociales, conectando con una audiencia amplia y diversa.

El rapero Reels B actúa este sábado en O Son do Camiño / cedida

Tiga

Escenario Son Electro, de 00.45 a 2.15 horas

Tiga es un DJ y productor canadiense de música electrónica, conocido por su estilo distintivo que mezcla techno, house y electro. Con una carrera que se extiende por más de dos décadas, Tiga ha lanzado numerosos éxitos de club y ha trabajado con artistas de renombre como James Murphy de LCD Soundsystem y Matthew Dear. Sus sets en vivo son célebres por su energía y eclecticismo, atrayendo a multitudes de amantes de la música electrónica en festivales y clubes de todo el mundo.

Programación completa del sábado, 1 de junio

Escenario Xacobeo

New Wave Kill, de 15.40 a 16.20 horas

BB Trickz, de 17.10 a 18.00 horas

Ana Mena, de 19.10 a 20.10 horas

Melendi, de 21.40 a 23.10 horas

Rels B, de 1.10 a 2.10 horas

Escenario Estrella Galicia

Carlos Ares, de 16.20 a 17.10 horas

Baiuca, de 18.00 a 19.00 horas

Tom Odell, de 20.20 a 21.20 horas

Thirty Seconds to Mars, de 23.30 a 1.00 horas

Wade, de 2.10 a 3.25 horas

Escenario Son Electro