Melendi y Ana Mena, para kid y sénior

O Son do Camiño cerró con una estrella pop emergente, como Ana Mena (27 años), y con un clásico convertido ya en celebrity tras su carrera en televisión (La voz kids), Melendi (45 abriles). Más de 40.000 personas se juntaron por tercera vez en el Monte do Gozo, probando que tiene mucho más tirón traer a Santiago a quienes cantan los hits que imitan orquestas como la Panorama, que entonan lo que hacen otros (lo que también tiene mérito, que quien firma ve igual a unas que a otras voces).

Melendi en el O Son do Camiño / Antonio Hernández

Puntual, empezó Melendi, tras gritos previos del público para invocar su presencia. Abrió con "El parto", y "Piratas del Bar Caribe"... estallando la locura tras aludir al partido de Champions que se jugaba en ese momento, sacar una cami del Deportivo y cantar "Con la luna llena" (”Porque te quiero como el mar... “), primer súper hit de una gira donde repasa sus éxitos, cantando luego "Loco", con llamaradas de fuego salpicando el borde del escenario, donde se movió mucho, respaldado por una banda integrada por una decena de personas ajenas al edadismo y a los cuerpos de modelo. Y el astur echó más leña a la hoguera de la comunión con Tocado y hundido. Al flamenco dio entrada con "Sin noticias de Holanda", con palmas arriba y abajo, dándole aire andaluz al Monte do Gozo, solo roto por el gélido viento del junio norteño, que tan bien conoce Melendi, canalla del pop con tic de rumba y letras de truhán con buen corazón.

Ana Mena / ANTONIO HERNÁNDEZ

Antes, la malagueña Ana Mena, dejó claro que si Aitana se duerme, ella pasa por delante como nueva diva del pop mainstream cercano. Convocó mucha gente pese a cantar a las siete de la tarde. Brilló en "Quiero decirte", con la voz de su paisano Abraham Mateo entrando pregrabada y al llegar a "La Razón", dio un consejo antes de entonarla: “Si ante un relación sentimental, tenéis la intuición de que... Por ahí no... Por ahí no”. Y luego contó: “Esta es la más especial para mí”, dando entrada a uno de sus hypes," Música ligera", rematada con ella volando entre el árbol de brazos de sus cinco bailarines, ellos de negro riguroso para realzar el body de lentejuelas blancas de ella.

Hizo a continuación, un cover de "Obsesión" (de Aventura), adaptación muy celebrada y cantada pero no tanto como "Puedes contar conmigo", de La Oreja de Van Gogh, parte también del show que hizo el día previo el grupo donostiarra en ese mismo escenario. Mena, acompañada de banda en trío (guitarra-coordinador “de todo esto”, bajo y batería), latinizó su set final con "Se iluminaba", con la voz de Fred de Palma sonando digitalizada, generando mucho coro y baile, mar latino cuya marea subió al sonar "A un paso de la luna", otro featuring con invitado a distancia (Rocco Hunt), despidiendo el fiestón con latido disco al hilar "Madrid City", con un beat noventero imparable y "Las 12".

Y al rato, como aquí caben músicas mil, apareció Tom Odell, cantante y pianista de pop épico (cortavenas a ratos) que, nada más salir, tiró su taburete para decir: "No vengo de paseo, salvo que emocional". Comenzó con" Loving you will be the death to me", intensa, y siguió con "Can pretend", melodramática, y aunque la plataforma hacia el público solo se usó el primer día, el británico aprovechó unas escaleras al centro del escenario para cantar a unas primeras filas de fans ajenos a un auditorio mayormente preocupado por los deberes previos a prepararse para el concierto de Melendi.

Odell, arropado por bajo/contrabajo, guitarra, teclados, violín, saxo y piano (todos de oscuro salvo el batería, de claro), desafió a la paciencia al ralenti a las teclas en ciertos momentos que hacían paladear mejor las composiciones con crescendo como en I know, con el piano desatado (con la silla rescatada) y la banda soplando al unísono, latiendo cerca de un Nick Cave sin diablura, al acabar pidió cantar con la gente, y la hubo, porque la mezcla de estilos ha demostrado ser una fórmula de éxito para O Son do Camiño, modelo que parece gozar de mayor aceptación que la locura latino trap-reguetonera del pasado año.

Medio centenar de personas entre el equipo de Protección Civil y Ambulancias Compostela han velado por la salud ante imprevistos y, según dijo el doctor Quintela, a EL CORREO el único suceso grave al cierre de la edición de este sábado fue un accidente de un joven que coló una bici en el recinto en la madrugada del sábado y que, tras un accidente, ingresó “crítico” en el hospital Clínico.