Pet Shop Boys, La Oreja de Van Gogh y Myke Towers, aquí cabemos todos

Pet Shop Boys, son un mito viviente del pop que besa la electrónica. El dúo de synthpop británico integrado por el cantante Neil Tennant y el teclista Chris Lowe (pidieron que la prensa les hiciese fotos de lejos, no desde el foso, coquetos, que son) fueron la estrella de la segunda jornada del festival O Son do Camiño. De nuevo, entradas agotadas, de nuevo, unas 43.000 personas reunidas en el Monte do Gozo alrededor de esa pasión que une, llamada música.

Pet Shop Boys, en plena actuación en el Monte do Gozo / JESÚS PRIETO / XABI SANMARTÍN

Pet Shop Boys empezaron con "Suburbia", uno de sus himnos pop que define los años 80 como pocos. Luciendo máscaras futuristas y de blanco entre neones y dos farolas urbanitas, cantaron luego otro temazo, "Opportunities (Let’s Make Lots of Money)" y, ya sin mácaras, lograron uno de los primeros hypes con su cover del clasico de U2, "Where The Streets Have No Name".

“Veo al festival consolidado, nosotros llegamos el jueves y estamos muy agradecidos por la respuesta del público”, dijo a EL CORREO, Pablo Benegas, integrante de La Oreja de Van Gogh tras acabar su show e irse a ver a los Pet Shop Boys. Antes, él y el resto del grupo vasco, llenaron el festival de letras pop romántico, cantadas por muchísima gente, ya que han logrado calar entre target juvenil y boomer. Son una banda clásica y eso no se regala, se teje cada día. Su cantante, Leire Martínez , tiene voz, presencia y tal capacidad escénica que ya (casi) nadie se acuerda de Amaia Montero. Sonando impolutos, todo fueron éxitos: "El último vals... Inmortal", "Sirenas", "Puedes contar conmigo" o "Rosas", canción esta última muy muy coreada con barrida en la pantalla del público y muchos rostros con lágrima viva.

La Oreja de Van Gogh en el festival O Son do Camiño en el Monte do Gozo / Jesús Prieto

“Sabéis que os queremos”, dijo ella para luego cantar "La Playa" ( “Te voy a escribir la canción más bonita del mundo”) y "La reina del pop", que sonó actualizada para el baile, y que avivó el ambiente antes de" Muñeca del diablo", que incluyó un original cierre del teclista Xabi San Martín al theremin, yéndose entre una ovación gigante.

Actuación de Love of Lesbian en O Son do Camiño / Jesús Prieto

Tras ellos, llegaron Love of Lesbian, abriendo con" Los irrompibles" (“Hasta un idiota hoy en día es policía moral”). ”Vamonos Galicia...”, fue su grito de apertura antes de "Cuando no me ves" y una bonita alusión a La Oreja... .“Hit tras hit tras hit... Ha sido increíble ver a La Oreja de Van Gogh desde bambalinas, vamos a intentar estar a la altura”), cantó un Santi Balmes tocado con cazadora blanca (debajo otra vaquera), inquietud multicolor y camiseta de David Bowie blanca y negra porque a la nostalgia ese tono le sienta mejor.

Público durante la segunda jornada del festival O Son do Camiño / Jesús Prieto

“Gracias por todas esas noches en la sala Capitol donde siempre nos habéis acogido como si fuésemos vuestros primos”, dijo Balmes antes de cantar su single con Amaral, ¿Qué vas a saber?, sumando después 1999, aliñada junto a el ¿Por qué te vas?, de Jeanette... Se coreó en el foso Allí donde solíamos gritar, paso previo a "Contradicción", con Rigoberta Bandini entrando en vídeo y pista pregrabada y el tempo se serenó con "Incendios de nieve", sol de un oleaje de miles manos al compás con coros orquestados por el vocalista barcelonés repartiendo “Lo... Lo lo lo lo lo...”, sellando con su mayor éxito, "John Boy", ante una audiencia mayoritariamente ya casi pendiente de la logística (sitio, baños, quedar, buscar gente, posar, cargar pulsera...) previa al show de Myke Towers.

Myke Towers durante su actuación en O Son do Camiño / Jesús Prieto

A sus 30 años, con 43,7 millones de escuchas al mes en Spotify, el de San Juan domina el roce entre el reguetón y el trap. Igual que pasó en 2023, con Eladio Carrión, ya antes de salir a escena Towers, los alaridos de sus fans se escuchaban en Padrón,. Entre los primeros temas, Towers hizo La la, saludo “a todas las babies” y pidió al equipo de seguridad que dejase subir a un menor y, solo en escena, todo el rato, cada fraseo suyo era coreado por un foso repleto de adolescentes en una jornada donde la mezcla de estilos y generaciones quedó subrayada.