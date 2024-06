San Martiño Pinario engalánase para viaxar ao 1974 nunha nova edición de ‘50 anos aló’

O primeiro sábado de xuño é xa unha data destacada na améndoa compostelá e sobre todo nos arredores de San Martiño Pinario, pois dende hai unha década celébrase a festa ‘50 anos aló’, unha cita que devolve os participantes, desta volta, a 1974, á súa indumentaria, á súa música, á estética e á filosofía hippy.

O barrio da Praza de San Martiño celebra a décima edición da festa '50 anos aló' / ECG

A xornada comezou devagar, con actividades de debuxo ás 11.30 e co pasarrúas da charanga Os Celtas ás 12 da mañá. E unha vez que ésta abriu o apetito da música, ás 13 horas chegou a quenda da Rumboia da Troia para preparar os corpos para o baile da xa próxima sesión vermú e as voces para entoar clásicos tan á orde do día (coa triste actualidade dos conflitos bélicos internacionais de Ucraína e Gaza) coma 'Bella ciao' –himno da resistencia antifascista dos partisanos italianos entre 1943 e 1945 contra as forzas ocupantes da Alemaña nazi–, que retumbou a capella e coro na veciña praza de San Miguel dos Agros.

50 anos aló…



O bar da organización xa era un fervedoiro de xente mentres a charanga e o photocall na porta da igrexa de San Martiño Pinario entretiñan a espera previa á actuación do dúo Élite, encargado de amenizar a sesión vermú a partir das 13.30 horas e ata que o público decidiu parar para xantar.

Xa na sesión de tarde chegaron as novidades lúdicas desta edición dos ‘50 anos aló’. As persoas que non tiveron a previsión de inscribírense puideron participar, cando menos, como espectadoras do I Torneo de Tute da festa, que como non podía ser doutro xeito comezou a desputarse na sobremesa, ás 16.30 horas.

Os xogos populares para maiores e cativos foron os protagonistas da tarde setenteira de San Martiño Pinario e xa á tardiña, volve a música e o baile ata ben entrada a noite. Primeron é a quenda de ‘Versión e risos con carta de ajuste’ ás 19 horas, seguido de ‘Veña bailar!’, ás 20.30 con Tarafa, Marcos e Sergi e dende as 22.30, ‘Ides cantalas todas...’ con Nuevo Plan.

Perrucas, estampados psicodélicos, pantalóns de campá, gafas de sol das máis múltiples cores, fulares... non facía falta máis nada para integrarse nunha festa que leva aos asistentes a viaxar no tempo, como pouco 50 anos atrás.