“Lo más urgente es planificar el verano, con al menos once MIR de refuerzo”

Acaba de aterrizar en un área sanitaria extensa como la de Santiago y Barbanza. ¿Cómo ésta siendo esta primera toma de contacto?

En sanidad se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que lleva a que te tengas que incorporar con inmediatez y a que el día a día sea lo más importante porque prestamos asistencia a mucha gente. Sacar adelante cada jornada para dar respuesta a las necesidades de los pacientes del área es primordial.

¿Qué es lo más inmediato en lo que debe intervenir en ese día a día?

En este momento, donde primero hay que actuar es en la planificación del verano. Los dispositivos sanitarios siempre se mueven. En invierno tenemos que hacer un plan para dar respuesta a una actividad con un perfil de infecciones respiratorias, y en verano debemos dar respuesta a algo complejo como cuadrar la actividad sanitaria con los derechos de los trabajadores al descanso. Se mantiene toda la actividad urgente y prioritaria, pero también se adaptan los espacios y se hacen intervenciones que con el funcionamiento normal no se podrían llevar a cabo. Los dispositivos sanitarios son vivos y requieren dinamismo.

¿Tiene cuantificado el número de camas que estarán cerradas durante el próximo verano?

Estamos trabajando en la planificación estival de la hospitalización y en ver dónde vamos a intervenir para mejorar las instalaciones para pacientes y profesionales.

¿Y el personal de refuerzo?

Los profesionales sanitarios, y de forma muy especial medicina de familia y enfermería, son dos categorías muy esenciales para el sistema sanitario; ahí tenemos dificultades y debemos dar respuesta a ello. Los profesionales que ya trabajan con nosotros están haciendo un esfuerzo adicional, intentando ampliar sus turnos para reforzar el servicio, y quiero agradecerlo especialmente. Debemos formar a más médicos y enfermeras porque hay un grupo que está llegando a la jubilación y debe haber una reposición. Ver cuál es la necesidad de personal para los próximos años y, en colaboración con la Consellería de Sanidade, ir anticipándonos a esas necesidades.

Ángel Facio espera que pacientes y profesionales del área puedan sentirse orgullosos de un sistema público que compete a todos / Antonio hernández

Jubilaciones, vacaciones y este año los MIR que comenzaron en pandemia acaban en septiembre...

Sí, salvo los residentes de quinto año y los de enfermería familiar, pediatría y salud mental que acabaron estos días, los MIR de cuatro años forman parte de las dificultades que lamentablemente seguimos arrastrando desde la pandemia y no acaban hasta septiembre. Lo que se pretende es que de forma voluntaria puedan ir sacando el trabajo adelante, con supervisión. El compromiso de los residentes es muy alto, es gente con muy buena cualificación para acceder a esa plaza MIR, y son un capital humano que necesitamos en el sistema público, de forma muy significada en el período estival.

¿Cuántos de esos MIR van a trabajar en el área?

Tenemos que ver las coberturas necesarias. Se ha puesto en marcha una línea, que es la contratación de personal para un proceso de relevo, y estamos intentando captar talento y favorecer que podamos incorporar por un sistema específico a residentes que terminan este año para darles un vínculo laboral, que nos ayuden a contrarrestar esas jubilaciones. Creo recordar que la propuesta del área es de once profesionales vinculados a esa situación. Evidentemente, hay otras necesidades e intentaremos que todos los residentes que terminan aquí puedan quedarse por su esfuerzo y el de nuestros profesionales para formarlos, en un ámbito en el que los tutores docentes juegan un papel muy importante para inculcar ese espíritu de servicio público.

¿Cómo se afronta el verano en medicina de familia?

Atención Primaria está tensionada en todo el Estado. Es un problema general, pero no por eso deja de preocuparnos, y nuestros esfuerzos se centran en poner a disposición de los pacientes los mayores recursos posibles, por ejemplo habiendo incrementado de forma significativa el número de MIR en esta especialidad. Evidentemente, son medidas que tienen su tiempo, pero yo creo que la comunidad aquí ha hecho un grandísimo esfuerzo, al igual que para ocupar vacantes de difícil cobertura. Los médicos, enfermeras y pediatras de Atención Primaria son la columna vertebral del sistema.

El conselleiro de Sanidade confió en usted para “coger ese miura que es el CHUS”. ¿Cómo va la faena?

Aunque no soy muy taurino, he sido muchos años profesor de Anatomía, y hay una zona inguinal donde las cornadas son muy peligrosas. Lo que creo es que éste es un reto importante, de gran responsabilidad, pero también muy ilusionante. De mi padre que era médico y de mi madre que era enfermera aprendí que hay tres cosas importantes. Voluntad, palabra y trabajo. Trabajo desde luego es mucho, pero no es un problema. Voluntad la tengo firme para mejorar la sanidad pública en nuestro ámbito, y la palabra para mí es relevante porque es la que otorga credibilidad a los pacientes y a los profesionales del sistema público.

¿Mejorar en qué?

Éste es un gran dispositivo, tanto hospitalario como en atención primaria, y lo que quizá la gente no sabe es que monitorizamos al minuto el pulso de la organización, en cada momento sabemos cómo está la situación, con una política de transparencia absoluta. Eso nos permite saber que estamos trabajando en y por un sistema sanitario de altísimo nivel y de los mejores del mundo en prestaciones. Y esto no es opinable, hay mucha gente analizando en cada momento y, si hace falta, podemos reconducir la situación. Nuestro compromiso es estar midiendo siempre para saber qué hay que cambiar y cuándo. Es un esfuerzo colectivo, la sanidad es colaborativa y debemos trabajar como si fuera una gran orquesta.

¿Ha configurado ya su equipo?

No, todavía estamos ultimándolo. Esto es muy dinámico y no hay tiempo, pero quiero agradecer a todo el equipo que está trabajando a día de hoy en el área. Es un equipo muy comprometido, que ha hecho un gran esfuerzo y ha pasado una pandemia. Si yo puedo estar aquí es gracias a ellos, a que su trabajo suena bien y el mérito es de toda la orquesta. Si funciona bien, el director sólo se deja llevar por el corazón.

¿Y la acogida de esos músicos?

Como todo en la vida, a veces los cambios generan incertidumbre, pero la certidumbre es que tenemos mucho por hacer, que no podemos parar y que tenemos unos grandísimos profesionales, que es el capital más fuerte de nuestra área.

No es Urgencias lo más fuerte, con colapsos en ciertos momentos.

No hablaría de colapsos, cuando el trabajo está programado, hay una capacidad de respuesta tranquila. Urgencias, precisamente aquí, fue un ejemplo en una situación crítica como el accidente del Alvia o con la pandemia. En Urgencias tenemos una estructura muy fuerte, y lo que tiene que saber la gente es que cuando una persona acude, alguien valora inmediatamente su gravedad y lo urgente, lo crítico, no espera nunca.

¿Se va a Urgencias porque no hay cita en Atención Primaria?

La sanidad es compleja y simplificar las cosas tampoco ayuda mucho. Esto es como una cadena, si un eslabón se rompe, la cadena no funciona. Por eso es tan importante medicina de familia.

Las listas de espera se agudizaron con la pandemia. ¿Va camino de normalizarse la situación?

Se está haciendo un gran esfuerzo en aumentar la actividad y, aunque nos está llevando un tiempo, el objetivo es que quien no puede esperar, no lo haga. Insisto mucho en que no se trata del primero que llega, sino del que primero lo necesita.

¿Qué debilidades observa?

No hablaría de debilidades, pero en la reunión con pacientes oncológicos sí coincidimos en la necesidad de los cuidados y la humanización en la atención sanitaria. Es muy importante ser empático con el paciente y su familia, sobre todo en momentos especialmente duros.

La empatía requiere, además de otros recursos, de tiempo.

El tiempo es un recurso fundamental para empatizar con el paciente. Estoy plenamente de acuerdo con lo que planteó el conselleiro de que debemos facilitar el trabajo a los profesionales y eliminar aquello que no aporta valor añadido, de forma que el talento se dedique a lo esencial, que es la atención sanitaria. Creo mucho en la medicina narrativa, escuchar a los pacientes, porque eso nos ayuda a tener un buen diagnóstico y a su acompañamiento.

¿Los profesionales de la sanidad pública se sienten cuidados?

Recientemente se ha hecho una evaluación de riesgos psicosociales, con una altísima participación, y estamos trabajando en los resultados. Tendemos la mano a la colaboración para todo lo que sea mejorar sus condiciones de trabajo, incluyendo la conciliación.

La ampliación del Clínico ha agudizado la falta de aparcamiento. ¿Cuál es su visión al respecto?

La accesibilidad física es muy importante. Creo que debe ser un compromiso de todas las administraciones buscar soluciones. Las obras en un hospital son difíciles, pero son imprescindibles. Éste es un grandísimo hospital que debe actualizarse y renovarse continuamente.

¿Qué legado le gustaría dejar?

Lo más importantes es que los pacientes y profesionales se sientan orgullosos del sistema sanitario público que tienen, y ser conscientes de que debemos cuidarlo entre todos y trabajar duro para mejorarlo día a día. Si logramos que la gente se identifique y esté orgullosa, será el mejor legado. El mío personal no es importante, lo relevante es que la gente escuche a la orquesta en su conjunto.

¿En qué punto están las reivindicaciones de los pacientes de Oncología con los que se reunió?

Cualquier paciente que no esté satisfecho es para nosotros motivo de preocupación y tenemos que trabajar para dar respuesta a sus necesidades. Hemos hecho un gran esfuerzo en priorización, y en el diagnóstico los cribados son muy importantes, estamos llegando cada día más pronto. En el seguimiento estamos teniendo alguna dificultad y nuestro compromiso es que nos vamos a esforzar por volver a una situación que les permita tener una tranquilidad. Se ha hecho un esfuerzo estructural, hemos reforzado personal y aplicaciones que faciliten organizar el día a día, pero esto lleva su tiempo.

Quizá siguen molestos por esos tiempos...

Nuestro objetivo es poder resolverlo lo antes posible, y para eso trabajamos con los clínicos, con el personal sanitario y el que no lo es del hospital de día. Para mí son profesionales de referencia en su ámbito, y entre todos tenemos que dar una respuesta a esta situación. Hemos tomado buena nota de lo que nos trasladaron en esa reunión, que fue constructiva, y también se nos está felicitando por cosas que se están haciendo bien.

¿En qué ámbitos les están felicitando por hacerlo bien?

Vamos bien en la capacidad técnica de los profesionales, en que las innovaciones técnicas se incorporan muy pronto. Somos un hospital investigador y eso nos permite acceder muy rápido o antes que otros a las terapias más avanzadas, y por eso es un centro oncológico de referencia de alto nivel.

¿Qué medidas va a adoptar para desatascar el seguimiento?

Lo fundamental es que tengamos la percepción de las necesidades de nuestros pacientes, que cada vez son más complejas. Y aunque vamos hacia la medicina personalizada y cada uno vive su enfermedad de una determinada forma, nuestro objetivo irrenunciable es garantizar que quien no pueda esperar no espere. Para lograrlo estamos haciendo un esfuerzo reforzando e incorporando personal, y vamos a revisar las guías porque si nos permiten dar seguridad y acotar los tiempos, o si hay que incrementar la frecuencia de las visitas, sin duda se hará.

¿Cómo se capta talento?

La de Santiago y Barbanza es un área estupenda para trabajar, con altísima tecnología y una capacidad de investigación impresionante. Éste es un hospital puntero, no hay otro público en España con un ciclotrón, que pueda fabricar radiofármacos y que va a tener un centro de protonterapia que permitirá mejorar la calidad asistencial con tecnologías de vanguardia, minimizando los efectos colaterales de algunos tratamientos.

¿Investigación y tecnología son dos grandes fuertes del área?

Sin ninguna duda. Vamos hacia la medicina personalizada, tenemos enfermos, no enfermedades, y debemos trabajar con la más alta tecnología sin perder la visión humana de la asistencia sanitaria, los cuidados. Siempre podemos tratar, no siempre podemos curar, pero siempre tenemos que cuidar y acompañar, y eso es esencial. Tenemos unos profesionales de altísimo nivel, líderes clínicos en todo el país y, junto con proyectos investigadores europeos muy por encima de la media, es un orgullo y una responsabilidad para seguir liderando la investigación.

Se ha aplaudido la parte de investigación en protonterapia...

El centro supone un esfuerzo de tal calibre que debemos exprimir todas las potencialidades de la protonterapia. Hay una parte innegable asistencial, pero se abre una ventana de oportunidades descomunal en investigación. Convertirá a Santiago en la clave de bóveda de la protonterapia de muchas partes de España y Portugal. Son herramientas terapéuticas y diagnósticas de altísimo nivel y, con nuestros profesionales, seguro que vamos a lograr el éxito.

El CHUS es un hospital universitario, ¿qué relación mantendrá con la universidad?

A Santiago la gente venía a tratarse, a aprender medicina y enfermería porque su universidad es importantísima, de altísimo nivel, y esa universidad nos ayuda a ser mejores. Nosotros nos comprometemos a ayudar también a que la USC sea cada vez mejor.

