A cativada goza do Paseo da Ferradura no Día Internacional do Dereito ao Xogo

A zona sur do Paseo da Ferradura compostelán dedicouse na mañá deste sábado á cativada para conmemorar o Día Internacional do Dereito ao Xogo, que se celebra cada 28 de maio.

Na Alameda, os cativos gozaron saltando nos inchables, aprendendo xogos tradicionais, colaborativos e de habilidade nunha xornada organizada pola Rede de Centros Socioculturais (CSC) da cidade. Ademais de facer lectura do artigo 31 da Convención dos Dereitos da Infancia, no que precisamente se reivindica o dereito ao xogo, a celebración contou co espectáculo Cantaxoga de Migallas.

O edil de CSC, Xan Duro, achegouse ao parque –como a súa compañeira de formación, María Rozas, e a edil socialista Mercedes Rosón– e lembrou que “o xogo é a parte fundamental da aprendizaxe dunha persoa, e mesmo dos adultos”.

Varias atraccións de inchables tamén formaron parte das opcións de diversión das crianzas / ECG

Xan Duro recalcou que para as crianzas “tanto máis xogo, máis aprendemos, máis socializamos, máis sabemos relacionarnos cos nosos semellantes”, polo que o obxectivo do evento centrouse en que “os nenos recuperen o seu espacio na cidade para xogar”.