Éxtasis en O Son do Camiño: fans que han compartido escenario con sus ídolos

En una nueva edición cargada de emociones en el festival O Son do Camiño, fanáticos de Green Day, Myke Towers o Thirty Seconds to Mars vivieron un sueño hecho realidad al tener la oportunidad de subir al escenario principal y compartir un momento único con sus ídolos frente a una multitud de más de 40.000 personas, que abarró cada día el auditorio del Monte do Gozo.

El escenario principal se convirtió en un espacio de comunión entre artistas y seguidores, con la música traspasando las barreras entre el público y el escenario. Desde un joven al que Myke Towerssacó al escenario, hasta el grupo de seguidores que acompañó a los hermanos Leto de Thirty Seconds to Mars durante su interpretación de "Closer to the Edge", algunos han compartido este momento tan especial en TikTok.

El minuto de gloria

Uno de estos momentos fue cuando Myke Towers sorprendió a un emocionado fanático al que invitó a subir al escenario. El chaval no dudó en coger el micrófono que Towers le ofreció y en rapear unos versos.

Por su parte, Green Day también hizo honor a su reputación de acercarse a sus seguidores, al invitar a uno de ellos a unirse al trío californiano en el escenario. Un conocido y amigo del afortunado fan, que no pudo reprimir las lágrimas de la emoción, grabó y compartió ese momento imprevisto que nunca olvidará.

En medio de la algarabía y del éxtasis compartido, estos momentos demuestran la grandeza de la música para unir a las personas. Con cada abrazo, gesto de complicidad y nota compartida, O Son do Camiño ha vuelto a demostrar que la música crea recuerdos imborrables y experiencias que perdurarán en la memoria colectiva mucho tiempo después de que las luces se apaguen.