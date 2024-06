“Son o primeiro profesor de fóra que acolleu unha facultade de Mozambique”

Nos últimos tres anos, a cifra de PAS e PDI participantes no Programa Erasmus+ KA171 (países extracomunitarios) foi de 88. En concreto, houbo 29 mobilidades no 2022, 20 no 2023 e 28 no 2024.

O mínimo de tempo que unha persoa pode estar fóra é de cinco días e o máximo son dous meses, aínda que a USC tan só proporciona axuda económica para 7 días.

O proceso de selección está marcado pola elaboración dun plan de traballo cunha acreditación do coñecemento de idioma e unha valoración por parte dunha comisión da candidatura. “Tense en conta que beneficios reportaría ao rol que desempeña en concreto o traballador e para a oficina na que traballa”, detalla a universidade.

Son tres os principais obxectivos que se perseguen coa mobilidade de PAS e PDI. O primeiro consiste en establecer un vínculo directo cos homólogos nas universidades de acollida que redunde na optimización da xestión dos programas. O segundo é poñer en común boas prácticas e compartir experiencias entre institucións. E por último, búscase coñecer de primeira man o país, a cultura e a súa idiosincrasia

María José López Couso, vicerreitora de Titulacións e Internacionalización da USC, ve necesario “romper a identificación de mobilidade e captación de alumnado co programa Erasmus xa que tradicionalmente está asociada a estudantes de grao, ao programa Erasmus e a Europa”. Por ese motivo, nos últimos anos o elenco de países e programas incrementouse notablemente, así como o espectro de participantes, xa que “cada vez máis persoal docente e investigador e personal técnico de xestión de administración e servizos participa nestas experiencias”.

Na última década, a Universidade de Santiago ampliou dunha forma significativa o tipo de programas e o seu ámbito xeográfico, incluíndo actualmente ubicacións como Armenia, India, Líbano, Marrocos, China, Exipto, Cabo Verde, Xordania ou Mozambique.

Ana Guerra, técnica da Oficina de Mobilidade da USC, ten participado ao abeiro do programa Erasmus+ KA171 en programas de mobilidade en Bosnia e Herzegovina, Líbano, Santo Tomé e Príncipe –compartindo estancia co profesor Adrián Dios– e Xordania. “Estes programas son moi fructíferos para elaborar estratexias de captación de alumnado estranxeiro. Resulta fundamental coñecer a idiosincrasia, a cultura e o sistema educativo do país. Algunhas destas institucións son emerxentes en internacionalización polo que lles resulta moi beneficioso coñecer de primeira man as estratexias que empregamos na USC e como xestionamos os programas de mobilidade”, comenta a técnica.