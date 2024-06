Alquilar con mascota: misión imposible

La búsqueda de piso o casa de alquiler ya es en sí una tarea ardua: con precios imposiles, espacios diminutos, restricciones, malas localizaciones... Pero todo esto empeora cuando se busca vivienda con una mascota, ya que muchos arrendadores y comunidades de vecinos no las quieren y las prohiben en los contratos de alquiler.

Benito Iglesias, presidente de la Federeación Galega de Empresas Inmobiliarias, explica “si ya la situación para alquilar vivienda está complicado, con mascota lo es aún más”. Iglesias expone que, en general, la oferta de alquiler es muy reducida tanto en Galicia como en Santiago, que oscila entre las 170 y 180 de viviendas en arrendamiento. En el cómputo final, sólo entre un 5 y un 8 % de la oferta total permite mascotas.

La Inmobiliaria Dac Santiago ilustra muy bien esta situación, ya que por estas fechas no tienen ningún piso o casa que admita inquilinos con animales y expresa que aunque de vez en cuando entra uno, es muy complicado.

Este fenómeno se puede apreciar con unas simple búsqueda en internet, en muchos de anuncios de alquiler no quieren mascotas. Esto es algo que sufrió Alicia (seudónimo) al buscar piso con sus dos perritas pequeñas “después de recorrer como unas doce inmobiliarias me propuse buscar piso para mis dos perras y yo en Idealista, y fue bastante complicado porque muchos anuncios no especificaban lo de la mascota y acababan siendo una pérdida de tiempo”.

“En Santiago es una odisea”

Para Alicia, la búsqueda de piso fue un proceso largo. Comenta que la lista de restricciones para encontrar vivienda aumentaba con cada sitio que visitaba: “que si tiene tarima, que si los muebles son nuevos, que si en el edificio los vecinos se quejan si hay mascotas., etc”. Durante el proceso, asegura que se ha encontrado de todo, y que “al final, la mayoría de excusas, si se le pueden llamar así, se resumen en querer preservar el apartamento”.

Sara lleva años viviendo en Santiago de Compostela, y hace poco se encontraba buscando piso con su gata. Su experiencia no fue muy diferente a la de Alicia, la describe como desesperante, “no es que pongan algún tipo de sanción o cláusula de responsabilidad, es que directamente la mayoría no te alquilan. Me encontré con un caso, en el que desde la inmobiliaria me dijeron que la propietaria sí aceptaba perros, pero no gatos. Así que realmente entiendo que estamos hablando de una cuestión de gustos directamente, porque tantos destrozos puede causar uno como otro”.

Sara sostiene que “es un problema serio”. Ella tuvo el lujo de tener tiempo para buscar porque no tenía fecha límite para irse de donde vivía, pero comenta que “ no me quiero imaginar la situación si tuviera que irme sí o sí de donde estaba, porque ¿qué hago? ¿me quedo en la calle con la gata?, ¿me tengo que deshacer de ella? Ella es parte de la familia, no podría hacer eso, me parece surrealista”.

Tanto Benito Iglesias como la Inmobiliaria Dac Santiago concuerdan en que el tipo de mascota influye para algunos propietarios, ya que “no es lo mismo llevar a un bulldog francés de seis años que no se mueve y no hace nada , que tener un mastín del Pirineos recién nacido, que te va a morder todo. Sí, los propietarios lo miran” expone la inmobiliaria Dac Santiago.

Iglesias expresa que la postura de los arrendantes es comprensible, ya que “hay personas que son muy responsables con sus mascotas y otras que no lo son, entonces el mobiliario puede sufrir”.

¿Una fianza para el piso y otra para el perro?

Alicia comenta que ella llegó a un punto en la que una inmobiliaria le recomendó que no le avisara al dueño de que tenía mascotas. Y claro, esto es a lo que tuvo que recurrir para poder conseguir piso, y tuvo suerte porque como explica ella “ mis perras son pequeñas y tranquilas, no ladran y ya no son cachorras, por lo que pueden pasar desapercibidas”.

Esta no es una situación a la que ella quisiera llegar, pero como expresa, acabó encontrándose tantas restricciones que se vio sin otra opción. “Claro, tú te encuentras con que te dicen que tienes que pagar un tipo de fianza a mayores de la fianza normal por tener mascota. Está claro que si la mascota rompe algo te tienes que responsabilizar, pero para eso existe ya una fianza, ¿no? Es que es una inversión demasiado grande”.

Sara comenta que ella no tuvo que llegar a estos extremos, acabó encontrando un piso bastante decente pero carísimo. Para poder entrar en el piso, le pusieron una cláusula de responsabilidad en la que se compromete a responsabilizarse de los desperfectos que pueda ocasionar la felino.

Desde la Inmobiliaria explican que por lo general, el alquiler que piden los propietarios que permiten mascotas van con un seguro que cubre los posibles desperfectos que le pueda hacer la mascota a la vivienda.