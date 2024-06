‘Compostela máis solidaria’ celebra un ciclo de conversas no Museo do Pobo Galego

A Coordinadora Galega de ONGD está inmersa nunha nova edición de ‘Compostela máis solidaria’, un programa de sensibilización en colaboración co Concello de Santiago a través da súa Unidade de Atención ás Migracións (UAMI). Neste marco, o próximo venres 7 de xuño o Museo do Pobo Galego acolle o ‘Escoitadoiro’, un espazo no que a través dunha serie de conversas abertas daranse a coñecer diferentes realidades da man dos seus protagonistas.

Desta maneira, a situación de Palestina será tratada coa compostelá e gazatí Sara Ashour e o traumatólogo compostelán Felipe Noya, cooperante de Médicos do Mundo. Ambos estarán acompañados por representantes do movemento universitario SUGxPalestina, que está a ter dende hai semanas unha fonda implicación nas reivindicacións dos dereitos da poboación civil de Gaza.

O ‘Escoitadoiro’ servirá tamén para coñecer a labor das defensoras dos dereitos das mulleres, neste caso de República Dominicana. Syra Taveras, directora executiva do Centro de Investigación para a Acción Feminina e Juana Ferrer, activista feminista ecoloxista, serán as encargadas de guiar esta charla.

Por último, Elisabeth Matute e Adys Trujillo, mulleres representantes de Sintrahocu, o Sindicato de Traballadoras do Fogar e dos Coidados, abordarán a situación das migrantes neste sector. Falarán de presente pero tamén de futuro, ademais de reflexionar –a través da investigación de Zinthia Álvarez Palomino, tamén participante nesta conversa– sobre que resposta se lle dará ás mulleres migrantes que adicaron a súa vida aquí a este traballo cando deixen de estar en condicións de desempeñalo.

Dentro do programa de actividades, a semana pasada tivo lugar un encontro con ONGD galegas e dos países nos que se desenvolven proxectos que obtiveron a subvención do Concello de Santiago, no que participou a primeira tenenta de alcaldesa María Rozas. Ademais, o centro sociocultural Santa Marta acolleu a representación da obra de monicreques A teteira de Kabul.