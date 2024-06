Decenas de investigadores de Historia de la USC exigen al Decanato el "cese de la hostilidad" contra la acampada propalestina

Un total de 43 investigadores vinculados a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han firmado un manifiesto para apoyar la acampada estudiantil a favor del pueblo palestino y reclamar el "cese de la hostilidad" por parte del Decanato. Además, este grupo defiende el "respeto del derecho a la protesta" y exige "el fin de la difamación" contra este colectivo, que desde mediados de mayo ocupa los pasillos y parte de las aulas de dos pisos de la facultad.

Y es que el decano de Geografía e Historia, Marco V. García Quintela, mostró en un principio su apoyo a la medida de protesta, pero con el paso de las semanas la relación con los acampados se fue tensando. El viernes, en declaraciones a la agencia Europa Press, García Quintela acusó a los manifestantes de romper "toda posibilidad de convivencia" y no descartaba que la facultad tuviese que suspender toda su actividad.

En este contexto, a través del manifiesto que promueven desde el pasado viernes más de 40 investigadores condenan esa "voluntad" del decano de que "la acampada se disolviese". "Recientemente, este último (García Quintela) valoró el posible cierre de la facultad apelando a deficiencias estructurales en la biblioteca que son conocidas y desatendidas desde hace décadas. La súbita preocupación decanal por la seguridad del personal y del patrimonio del centro no puede dejar de sorprendernos, a la vista de que nada se hizo tampoco por paliar los desproporcionados niveles de radón también presentes en él", explican los firmantes del texto, al que se pueden unir más trabajadores.

Este colectivo cree que un cierre "sumarísimo" del edificio, "empleando argumentos de carácter técnico, presupuestario y de seguridad", lo que hace es "instrumentalizar un problema preexistente" con el fin de acabar con la acampada. Las reivindicaciones de los acampados son el reconocimiento del "genocidio que sucede en Palestina" y su condena pública, un "alto al fuego inmediato y permanente en Gaza", y la finalización de las relaciones entre la USC y centros educativos israelíes, además de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

El rector suspende el Consello de Goberno

Ya el pasado viernes el rector de la USC, Antonio López, suspendió la reunión del Consello de Goberno que se iba a celebrar en el Centro de Estudos Avanzados por una de las protestas propalestinas que están llevándose a cabo estas semanas. Según explicó la institución, unas 35 personas impidieron el acceso de los miembros del órgano al lugar y López decidió cancelar el cónclave por no poder llevarlo a cabo "con garantías democráticas e de seguridade".

Por su parte, los manifestantes aseguran que enviaron una propuesta para ser tratada en la reunión en la que se recogían sus demandas, pero no fue incluida en el orden del día. Así, aunque su intención era que la reunión se “celebrara con normalidade”, indican que, "ante a negativa do reitor a abordar ningunha das cuestións propostas", desde la Asemblea Internacionalista do estudantado e da clase traballadora por Palestina, decidieron convocar la protesta.

Los miembros de la asamblea explicaban que, "conscientes de que os procedementos levados a cabo para presentar as propostas cumprían co reglamento establecido pola normativa vixente", decidieron que "non iamos consentir a celebración dun consello que non atende as demandas da propia comunidade universitaria". De este modo, criticaron que la USC "evita continuamente facer uso dos seus organismos e competencias" en favor de la causa palestina e incidieron en que "as accións atroces levadas a cabo polo réxime de Israel requiren dunha decisión inmediata por parte dos órganos de goberno da USC".

La protesta en la Facultad de Historia y Geografía comenzó el 14 de mayo, jornada en que se convocó la asamblea de estudiantes por la masacre en Gaza. Al principio la Facultad mantuvo un canal de comunicación abierto con las personas encerradas, que consistía en una reunión de seguimiento de los temas todos los días a las 10 de la mañana. La tensión se disparó desde el día 20, cuando la concentración ocupó las aulas 5 y 8, sumándose a las aulas que ya les había abierto la propia Universidad. Esto acarreó serias dificultades para la realización de exámenes, en especial para las materias con un volumen grande de alumnos que necesitan estas aulas más grandes. Desde la asamblea explicaron que “é responsabilidade do decano de recolocalos, porque a USC conta con máis de 50 aulas só na zona vella. De feito, nós fai dous días cedemos unha aula a un profesor para facer un exame pola tarde”.