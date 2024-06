A fiscalía pide para un porteiro do Blaster unha pena de catro anos por un delito de lesións

O vindeiro venres 7, a sección 6ª da Audiencia Provincial, no edificio dos xulgados de Fontiñas, ábrese o xuízo oral a un porteiro do Blaster por un delito de lesións cometido o 21 de setembro de 2021. A Fiscalía pide para el 4 anos de prisión ao consideralo culpable dos feitos.

Segundo o escrito remitido pola Fiscalía ao titular do Xulgado nº1 de Santiago, o acusado atopábase na discoteca “ás 6:00 horas do 21 de setembro de 2021, iniciou unha discusión” co agredido tras a cal o “golpeou inicialmente coas mans e a continuación tiroulle un vaso ocasionando unha ferida de 8 centímetros na rexión infraorbitaria esquerda, unha ferida na rexión fronto nasal de 5 centímetros e tres feridas puntiformes que requiriron para a súa sanidade a aplicación de 17 puntos de sutura, analxesia, antibiótico profiláctico e retirada da sutura, empregando 13 días de curación”.

En concepto de responsabilidade civil do acusado, a Fiscalía pide por estes 13 días de curación unha indemnización de 7.397 euros (569 euros por día). Ademais engade que na vítima quedaron como secuelas “unha cicatriz de 2 centímetros na raíz nasal, outra sinal de 5 centímetros na rexión infraorbitaria esquerda, unha marca de 0,5 centímetros na cola da cella esquerda, 3 cicatrices milimétricas puntiformes supra ciliares esquerdas e unha sinal de menos de 0,5 centímetros no pómulo esquerdo”. A Fiscalía considera que todas estas cicatrices “alteran a normalidade do rostro” da vítima.

Finalmente, e facendo mención á aplicación do baremo de tráfico incrementado no 30%, segundo marca o artigo 576 da Lei de Enxuizamento Civil, o Fiscal solicita unha indemnización, polas secuelas da agresión, de 14.812,54 euros, que sumados 7.397 que corresponderían polos días que precisou a vítima para curarse das feridas, dan unha cifra que ascende aos 22.209,54 euros.