“Yo no soy tan ambiciosa como el personaje de mi nueva novela”

La compostelana Noela Lonxe, busca crecer en el mundo de la literatura. Tras una primera novela llamada Pan de bruja, premio Caligrama 2020 y luego publicada por la editorial Debolsillo, lanza ahora la segunda, Moscas de Tinta (Libros y Literatura). El personaje principal de ese libro ya intriga desde el nombre, Luz Violeta, una joven autora gallega llegada a San Francisco (EEUU) en busca de hacer carrera como poeta. Noela Lonxe, licenciada en Filología Inglesa, ha trabajado para revistas como Vogue o Vanity Fair, y atiende a EL CORREO desde la citada ciudad estadounidense gracias a la mediación de la también santiaguesa Xiana Albor, comunicadora ambiental y emprendedora rural, e igualmente parte de una familia que incluye a Gerardo Fernández Albor (Santiago, 1917- 2018), el primer presidente de la Xunta de Galicia.

En sus días de Filología, ¿ya estaba latente la vocación literaria?

No había intentado una novela, aunque sí escribía: cuentos, algún que otro guión cinematográfico y poesía. Escribo poesía desde que recuerdo. Estudié en Santiago los primeros años; los dos últimos los cursé en Inglaterra y Barcelona, con respectivas becas Erasmus y Séneca.

¿Ha buscado sacar sus libros en el mercado editorial de donde vive?

No he intentado publicar en EEUU. Sí que traduje mi primer manuscrito al inglés, que debe de estar guardado en algún disco duro ya no sé ni dónde, para que lo pudiesen leer mis allegados. Pero una buena traducción literaria es una obra de arte para la que no estoy capacitada. En cuanto al mercado editorial, la diferencia principal es el tamaño. En EEUU hay más editoriales potentes, pero también hay muchas pequeñas que se mantienen, mal que bien, y propician el acceso a una publicación tradicional. Algo que me sorprendió gratamente es que hay una gran oferta de congresos literarios a los que acuden agentes, casas editoriales y escritores, ahí los autores suelen tener la oportunidad de hacerles un elevator pitch de sus obras a esos profesionales en persona. Es una manera de no ser un email más de las decenas que reciben cada día. Además, hay conferencias de gente del sector, mesas redondas, talleres... es un buen modo de ampliar conocimientos, hacer contactos y curtirte en el marketing personal, tan importante para un autor de hoy en día. Otra cosa que veo como una gran diferencia entre los dos mercados es el audiolibro, muy asentado en EEUU, y que en España no parece que acabe de arrancar. Yo confieso que lo utilizo mucho.

En ambas tramas está presente Galicia, ¿es buscado o le fue llegando con el latido de la escritura?

Con mi primera novela fue, en gran medida, una necesidad emocional la de transportarme a Galicia en una época en la que estaba especialmente baja por la morriña. En esta segunda, novela decidí que la protagonista fuera gallega porque creía que podría captar mejor su sensación de otredad en una ciudad extraña si la comparaba con la mía propia. He bebido de mucha gente para crear a este personaje, pero he de confesar que tiene muy poco de mí, al margen de vivir en San Francisco y escribir poesía. Yo no soy ni tan arrojada, ni tan ambiciosa, ni especialmente valiente, me temo.

¿En qué ha notado el progreso como autora de una a otra obra?

Casi diría que hubo una involución. La primera novela la estructuré con mucha más premeditación, basándome en El viaje del héroe, de Joseph Campbell y siendo más consciente de dónde quería que cayese cada giro de la trama. En Moscas de tinta, sin embargo y por decirlo de una manera prosaica, me tiré a la piscina sin mucha planificación. Tenía un esbozo general y poco más. Confieso que disfruto más escribiendo de esta manera, porque la historia sorprende a uno mismo y lo hace más interesante. Pero es arriesgado. Tuve bastante suerte de llegar al otro lado del bordillo porque no sería la primera vez que escribo una obra de esa forma y, después, tengo que borrar cientos de páginas.

Suele decir que le gustan las tramas esotéricas.... ¿hay autoras, autores o libros que fueran la llave de su querencia hacia ese mundo?

El Aleph, de Borges, El péndulo de Foucault, de Eco y Promethea, de Alan Moore son, quizá, mis mayores referentes en cuestiones de mezclar lo esotérico en una trama de ficción. Otras obras de carácter esotérico, místico, o espiritual (yo uso estos términos indistintamente) que han dejado una gran impronta en mi mente podrían ser los Upanishads; la autobiografía de Jung; El misterio de las catedrales, de Fulcanelli; la obra de Lon Milo DuQuette; Diccionario de símbolos, de Cirlot; El libro tibetano de los Muertos; el I Ching, la poesía de Rumi… ¡Hay tanto!

Lleva 15 años en San Francisco, ¿tiene previsto presentar el libro en Santiago en 2024 ?. Por cierto, qué imagen palpa allí de Galicia?

No tengo muy claro si haré presentaciones. Quizás organice algo para amigos o familia. Más como una excusa para juntarnos y tomarnos algo. No sé. En cuanto a qué opinión tienen de nosotros, diría que hay dos vertientes: los que han viajado por Europa y saben nombrar alguna ciudad española y los que no están seguros si España está en algún lugar de Hispanoamérica ya que, para muchos, español (spanish) es intercambiable con hispano (hispanic). Además, en el censo estadounidense, los españoles hemos de marcar la misma casilla que los países de América Latina, lo que contribuye a la confusión. Pero, incluso los que son conscientes de que España está en Europa, se sorprenden cuando les digo que Galicia tiene poco que ver con los toros, el flamenco y los 40 grados a la sombra. Eso sí, de un tiempo a esta parte, oigo hablar mucho del Camino de Santiago. Me imagino que ya estarán notando más presencia de peregrinos de Estados Unidos.

Es nieta de Gerardo Fernández Albor, con fama de gran lector, ¿qué cree que opinaría de su estilo?

Era, absolutamente, un erudito. Grandísimo lector, amante del arte y melómano. A su muerte, mis hermanos y yo nos hicimos con algunos ejemplares de su biblioteca y la mayoría de los libros estaban subrayados y anotados por él. Y tenía una vastísima biblioteca, de autores de todas las vertientes. No mucha gente puede decir que posee una biblioteca en la que se ha leído con detenimiento todo, o casi todo. Le encantaba hablar de cultura, tanto música, como cine, literatura o arte. Y era muy detallista y generoso en este respecto. Por poner un ejemplo, en la Universidad viajé a Praga dónde descubrí a Smetana y su Má vlast, así se lo hice saber porque hablábamos a menudo de música. El siguiente fin de semana me tenía ese disco de regalo de su colección. Cuando escucho el Moldava, que era su parte favorita, me acuerdo de él. Algo que me dio tremenda ternura es que, limpiando sus cosas, descubrimos que todavía tenía un ejemplar del Premio Minerva el año en el que yo había ganado un accésit. Hace 25 años de eso. Yo había traspapelado mi copia hacía ya mucho tiempo. Y él siempre me preguntaba por mis escritos. No sé qué pensaría de mis libros, la verdad. Con que le pareciesen entretenidos, me daría por satisfecha.