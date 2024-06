A Cidade da Cultura celebra o Día da Música cun concerto de Budiño

Xosé Manuel Budiño, un dos músicos galegos máis internacionais, será o gran protagonista da celebración do Día da Música na Cidade da Cultura: presentará o 21 de xuño o seu último disco, Branca Vela, nun concerto gratuíto na Praza Central do Gaiás. O gaiteiro virá acompañado para a ocasión dun elenco de novas voces e talentos do neo-tradicional galego, cos que comparte o seu amor pola música de raíz e a vontade de experimentar coa electrónica.

A guitarra, o acordeón, a percusión tradicional, os arranxos electrónicos e as voces de Tania Caamaño, Mónica de Nut, Fran Barcia e Andrés Boutureira virán a sumarse a Budiño nun “espectáculo alegre e potente que promete facer bailar a públicos de todas as idades”, destacan dende a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

O concerto servirá para presentar na capital galega Branca Vela, o seu álbum máis recente. Un traballo no que o moañés recupera o instrumento que lle deu sona internacional, a gaita, aínda que esta lle ceda o protagonismo á voz cun amplo número de colaboracións, á marxe da banda que o acompañará na Cidade da Cultura.

As voces de ‘Branca Vela’

Desde as voces do Coro da Ruada —recuperadas dunha gravación de 1929— en Donón, tema que abre o álbum, ata o acompañamento do grupo Leilía en Branca Vela ou o propio Budiño e Guadi Galego cantando a dúo a letra composta polo escritor Manuel Rivas en O Tolo de Abril, o disco caracterízase por ser unha obra compositiva coral que conxuga o tradicional coa vangarda, e as grandes voces do país co talento máis actual dentro do folk e o neo-tradi galego.

O listado de colaboracións do disco complétase con De Vacas (no tema Fonte de namorar), Tania Caamaño (en Romaría do Caravel), Diego Cabaleiro en Serán de Niñóns, a poeta Antía Otero que pon as letras á voz en off de Uxía en Tren Hotel, e os coros de Libeliñas e Tarandeiras de Xacarandaina na peza infantil Un dragón de pé.

Budiño confirma neste álbum a súa vontade de crear un son con estilo propio que se inspira nos pequenos sabores da música de raíz sen renunciar á experimentación. E tamén aposta, na súa presentación en directo, por reunir algúns dos mellores talentos actuais do neo-tradi galego, rodeándose dunha banda que comparte a formación tradicional co interese xenuíno pola música electrónica.