Hay vida más allá del reciente festival O Son do Camiño. Lo prueba la oferta de conciertos de junio en Santiago en clave de pop rock y cercanías.

En el Riquela Club, el dúo estadounidense Water From Your Eyes presenta esta noche de miércoles (21 h.) un nuevo disco llamado Everyone’s Crushed, y lo edita el sello Matador, lo que en el mundo indie es garantía de respeto. En temas como Out There oscilan entre lo lánguido y el pop experimental bailable.

Soylent Green Project, grupo compostelano de rock, dan un concierto el sábado 8 de junio en el mismo Riquela. Son una banda de rock instrumental progresivo con alma de fusión. Empezaron en 2017, cuando Pablo Veiga y Jano Calvo, integrantes del combo de jazz rock JAP4 como batería y bajo, respectivamente, dieron con el curtido guitarrista Óscar Insua (Jumpin). Hace un año, publicaron su segundo disco, el EP Base II-SGP, grabado en Laboratorios Soyuz y masterizado por Iago Pico, productor de Tanxugueiras y fundador de Pouland Studios, en Ames.

Glen Hansard

Y en Casa das Crechas, este jueves 6 de junio: actúa Pablo Sanmamed con Juanjo Fernández y Vadzim Yukhnevich. En rojo va anotada la visita de Glen Hansard, con “g” de... genio, si no fuera porque este barbado cantautor folk pop prefiere el paso modesto que el altisonante. Actúa el miércoles 19 de junio en la Capitol. Anti, otro sello de prestigio, ha publicado su nuevo álbum, All That Was East Is West Of Me Now. Viene como parte del ciclo Voices, que impulsa la empresa santiaguesa I-Radia Crea. Hay entradas a 28 euros.Este barbado talento irlandés voló en solitario tras su etapa con The Frames y ganó el Oscar a la Mejor Canción Original por Falling Slowly, parte de Once (2007), película musical recomendable que protagonizó con Markéta Irglová. ¡Vamos!, que nos sobran los motivos, que diría Sabina.

Antes, también entre agua folkie se mueve Eilen Jewell (18 euros), solo que ella está en la barcaza de quienes aún buscan hueco. Apuesta por un country que gustará a quien ame a Dylan. Canta este jueves 6 de junio en la citada Capitol, una sala que abre nueva etapa, lo que obliga a dar las gracias a quien llevó este local hasta ahora, Fran Sanín y a desear lo mejor al cuarteto que asume la gerencia desde ya, formado por Andrés y Fran Villasenín junto a Carlos Cobas y Santi Domínguez, cuatro melómanos.

Capitol

Y en la misma Capitol, el viernes 7 de junio, Masters of Rock XL (15 euros) homenajean con covers a Metallica y AC / DC, igual que el sábado 8 se hará un show de tributo al Pulse de Pink Floyd (25 €), con mimo en los visuales. El viernes 14 de junio, el compostelano André GS presentará en la Capi temas como Librrre (dixit), que ya cantó (y brilló) en el pasado ComposFest, donde le arroparon Antía Nieto Sanchez a los teclados, David Galbán a la batería, Javier Rodríguez al bajo y Tino Rodríguez como dj. Hace música urbana plasmada en un disco llamado Love Hust, eje de ese bolo de entrada gratuita.

El 20 de junio: va a la misma Capitol el grupo argentino La K’onga (así escrito). Suman 1,4 millones de fans en Instagram y 1,7 en Yotube gracias a canciones de pop romántico a las que ponen pulmón bailongo y mucha azúcar. Siempre gusta ver bandas que arrasan en otros países (¿le gustarán a Milei?) y que aquí están por descubrir. Se cotizan con tickets a 30 euros en anticipada y a 35 en taquilla, pero hay promoción de “tres por dos”.

Y en la plaza de la Cidade da Cultura, el 21 de junio (21 h.), Día de la Música, concierto gratuito de folk con Xosé Manuel Budiño y su nuevo disco, Branca Vela, que presenta arropado por Tania Caamaño, Inés Salvado (De Vacas), Andrés Boutureira y Fran Barcia.

Antes, Kike M actúa el miércoles 12 de junio en el Café Arume. Y dentro del ciclo Seráns en Feixoo, dicha plaza de la zona vieja de Compostela, brinda (gratis) siempre a las 21.30 h., esta tanda de propuestas: el 7 de junio, Bulego; el 11, Misuria; el 14, Daydream Sessions; el 18, la fiesta de fin de curso del centro formativo compostelano Escola Estudio; el 21, The Lazy Farmers; el 23, Cachas and Cousins; el 25, Claudio H. Mestis; y el 28, Skanderani. Y ese mismo 28 de junio, el Auditorio del CGAC recibe una original propuesta, Universo entre Canciones, espectáculo que fusiona arte y ciencia, idea de José Edelstein, físico teórico y profesor de la USC, que actúa con la artistas argentinas Daniela De Rito y Lorena Edelstein.

Terraceamos

Y el Concello promueve un ciclo musical denominado Terraceamos, que propone el jueves 6 de junio en el centro sociocultural de A Rocha, a Malas Pércoras; el 20 en el de Santa Marta, a Fla Meco; y el 27 en el de Vite, a Movilla y los Irrepetibles. Y el 20 de junio: el Tradi-Fest USC une danza y música folk en el Colexio de Fonseca, desde 19:30 h., gratis.