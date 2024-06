Aproximadamente, a mitad de la rúa do Franco, se abre otra, la Rúa da Raíña, que discurre paralela a las del Vilar y Franco, desembocando en la de Fonseca, frente a la fachada meridional del claustro catedralicio. Su denominación parece recordar a la devota reina Isabel de Portugal, que la Iglesia acabaría declarando santa. Hija de Pedro III de Aragón y esposa del monarca Dionisio I de Portugal, peregrinó a Compostela, alojándose en esta calle en uno de esos pequeños hospitales domésticos (no tenía más de nueve camas), tan frecuentes por entonces en todas las poblaciones, ubicado en un solar que también daba cabida, hacia la rúa do Franco, a la Fuente y Capilla del Apóstol, todavía existentes, aunque reformadas.

Como dato relevante destaca la Plazuela de Fonseca, delimitada por las rúas da Raíña y do Franco en el sector correspondiente a la fachada principal del Colegio de Fonseca, que le da nombre. En realidad, la mayor parte del recorrido principal de la calle, por el este, está constituido por las fachadas posteriores de los inmuebles orientados a la rúa do Vilar, mientras, enfrente, se sucede una cadena adocenada de alzados de escaso interés, si bien nada de esto impide a la calle ser una referencia para la restauración y el tapeo. Se trata de un buen ejemplo de que los nombres de las calles de una ciudad se vinculan de diversas maneras con su historia.