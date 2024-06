Un mes para uno de los conciertos más esperados del verano en Santiago: Ed Sheeran lidera el O Gozo Festival

Tras el O Son do Camiño, el contador ya ha vuelto a ponerse en marcha: falta tan solo un mes para el evento musical más esperado del verano en Santiago. El O Gozo Festival 2024 promete una noche histórica el 6 de julio en el Monte do Gozo, con una alineación estelar encabezada por el fenómeno global Ed Sheeran.

El cantautor británico, cuyo talento ha conquistado corazones en todo el mundo, hará su debut en Galicia con un espectáculo que promete ser épico. Con millones de álbumes vendidos y una legión de seguidores en todos los rincones del planeta, la expectativa por su actuación en el O Gozo Festival es grande.

Un fenómeno musical global

Nacido en 1991 en Halifax, Reino Unido, la carrera de Ed Sheeran en la música despegó a principios de la década de 2010, y desde entonces ha alcanzado un increíble éxito a nivel internacional.

Sheeran saltó a la fama con su álbum debut +, lanzado en 2011, que incluía éxitos como "The A Team" y "Lego House". Este álbum le valió el reconocimiento mundial y le permitió establecerse como una de las nuevas voces más destacadas en la escena musical.

Su segundo álbum, X (pronunciado "multiply"), lanzado en 2014, catapultó aún más su carrera, con canciones como "Thinking Out Loud", que se convirtió en un éxito global y le valió el premio Grammy a la Canción del Año en 2016. X también incluyó otros éxitos como "Sing" y "Photograph".

En 2017, Sheeran lanzó su tercer álbum de estudio, ÷ (pronunciado "divide"), que incluyó éxitos como "Shape of You", "Castle on the Hill" y "Galway Girl". Este álbum consolidó su estatus como una de las estrellas más importantes del pop contemporáneo y lo llevó a realizar giras por todo el mundo en estadios agotados.

Además de su éxito como solista, Sheeran ha colaborado con una variedad de artistas en la industria musical, incluidos Taylor Swift, Beyoncé, Justin Bieber y más. Su estilo distintivo, que combina habilidades de composición lírica con melodías pegajosas y una voz distintiva, lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes de su generación.

A lo largo de su carrera, Sheeran ha vendido millones de álbumes y sencillos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos varios premios Grammy y Brit Awards.

Otros artistas internacionales

Cartel del O Gozo Festival 2024, que se celebra el próximo 6 de julio en O Monte do Gozo de Santiago / cedida

Sheeran no estará solo en el escenario el próximo 6 de julio. El festival contará con una selección de estrellas internacionales y talentos locales que representan una amplia variedad de géneros musicales. Desde el vibrante ritmo caribeño de Bomba Estéreo hasta la cautivadora voz de Mon Laferte, pasando por los contagiosos sonidos de Milky Chance y la frescura de Angelina Mango, la noche promete ser un festín para los amantes de la música.

Bomba Estéreo

La banca colombiana Bomba Estéreo,formada en Bogotá en 2005, es conocida por su estilo único que fusiona ritmos electrónicos con influencias de música tradicional colombiana, cumbia, champeta, rock y hip-hop.

El grupo está liderado por la carismática vocalista Liliana "Li" Saumet y el multiinstrumentista Simón Mejía, quien es el principal compositor y productor de la banda.

Simón Mejía y Li Saumet, miembros de Bomba Estéreo / Cedida

El álbum debut de Bomba Estéreo, Vol. 1, fue lanzado en 2006 y recibió elogios de la crítica por su originalidad y frescura. Desde entonces, la banda ha lanzado varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Estalla (2008), Elegancia Tropical (2012) y Amanecer (2015).

Uno de sus mayores éxitos es la canción "Fuego", que se convirtió en un himno internacional y ayudó a consolidar su estatus como una de las bandas más importantes de la escena musical latinoamericana. Otros éxitos incluyen "Somos Dos", "To My Love" e "Internacionales".

La música de Bomba Estéreo ha sido nominada y premiada en múltiples ocasiones, incluidos los Latin Grammy y los premios MTV Europe Music Awards. Su estilo innovador y su poderosa presencia en el escenario les han ganado seguidores en todo el mundo, convirtiéndolos en embajadores de la música colombiana contemporánea.

Mon Laferte

Mon Laferte, cuyo nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte, es una cantautora y actriz chilena. Su música abarca una amplia gama de géneros, incluyendo rock, pop, folk y música latina, y su estilo distintivo y su voz poderosa la han convertido en una de las artistas más reconocidas y respetadas de América Latina.

Laferte comenzó su carrera musical en la década de 2000, lanzando su primer álbum de estudio, La Chica de Rojo, en 2003. Sin embargo, fue con el lanzamiento de su álbum homónimo Mon Laferte en 2015 cuando comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional e internacional. Este álbum incluyó éxitos como "Tu Falta de Querer" y "Amárrame", este último en colaboración con el cantante colombiano Juanes.

Laferte también ha sido reconocida por su activismo y su defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Su música a menudo aborda temas sociales y políticos, y su presencia en las redes sociales la ha convertido en una figura importante en la lucha por la igualdad y la justicia.

A lo largo de su carrera, Mon Laferte ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos varios premios Latin Grammy y premios MTV Europe Music Awards.

Milky Chance

El dúo musical de folktronica Milky Chanche, originario de Kassel (Alemania) está formado por Clemens Rehbein y Philipp Dausch. Su estilo único combina elementos de folk, electrónica y reggae, creando una atmósfera distintiva y relajada en su música.

El dúo alcanzó el reconocimiento internacional con su sencillo debut "Stolen Dance" en 2013, que se convirtió en un éxito viral y acumuló millones de reproducciones en plataformas de streaming. Desde entonces, han lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo "Sadnecessary" en 2013 y "Blossom" en 2017.

Con más de 10 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming y una sólida base de fanáticos, la música de Milky Chance se caracteriza por sus ritmos pegajosos, letras introspectivas y melodías envolventes. Han ganado seguidores en todo el mundo gracias a su sonido único y atractivo, y han realizado giras internacionales con conciertos en festivales de renombre como Coachella, Lollapalooza y Reading & Leeds.

Angelina Mango

Angelina saltó a la fama tras ganar la 74ª edición del prestigioso Festival de San Remo, convirtiéndose en la primera mujer en una década en triunfar en este importante evento musical y televisivo de Italia. Su canción ganadora, "La Noia" ("Aburrimiento"), una cumbia contemporánea escrita en colaboración con Madame y producida por Dardust y E.D.D., fue muy bien recibida tanto por críticos como por el público.

Además de su éxito en San Remo, Angelina ha representado a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024, consolidando su reputación como una de las artistas jóvenes más prometedoras de Europa. Su álbum Voglia di vivere debutó en la cima de las listas FIMI y fue certificado oro, mientras que su sencillo "Ci pensiamo domani" se convirtió en un fenómeno, alcanzando el triple platino.

Talento local

Tampoco faltarán en el O Gozo Festival los talentos locales. El dúo formado por María Soa y Sara Faro, Fillas de Cassandra, llevarán también su mezcla única de tradición y vanguardia al escenario del Monte do Gozo. La música del dúo destaca por sus letras directas y emotivas, así como por su fuerte presencia escénica y su capacidad para conectar profundamente con el público. Esta conexión, junto con su habilidad para mezclar lo tradicional con el pop y la electrónica, crea un efecto catártico que ha sido aclamado tanto por críticos como por seguidores.

Con su creciente popularidad y su innovador enfoque musical, Fillas de Cassandra continúan mostrando la riqueza y la diversidad de la música gallega, estableciéndose como una promesa en constante ascenso en la escena musical.

Las entradas para este evento están a la venta en livenation.es, gozofestival.com, Ticketmaster y El Corte Inglés, y se espera que la demanda sea alta. Con tan solo un mes por delante, la cuenta para una noche inolvidable en el O Gozo Festival 2024 ya ha comenzado.