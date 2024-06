El nuevo suelo industrial en Santiago tardará dos años y ya hay ‘reservas’ para 40.000 m2

Hace casi dos meses, la Xunta licitaba por casi 250.000 € la redacción del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose) que permitirá la ampliación, en más de 400.000 metros cuadrados, del polígono industrial de A Sionlla, en Santiago. El objetivo de la Administración autonómica es que a finales del próximo año se puedan sacar a concurso las parcelas industriales del futuro ámbito e impulsar en paralelo su urbanización, con la licitación de las obras correspondientes.

Con el suelo industrial del polígono de A Sionlla ya agotado, desde la Asociación Área Empresarial do Tambre inciden en la importancia de acelerar lo antes posible el SUND 29, con una superficie de 407.500 metros cuadrados y en una zona contigua al parque existente, pero separados por la AP-9. El plazo de duración estimado del contrato es de 24 meses. “É moi necesario, xa que xa non hai parcelas dispoñibles, o que impide que numerosas empresas poidan establecerse en Santiago”, afirma el presidente de la entidad empresarial, José Fernández Alborés, quien, no obstante, asume que hasta dentro de dos años no estará disponible el nuevo suelo industrial. Como muestra del poder de atracción de la capital gallega, el presidente de los empresarios del Tambre cifra entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados las reservas que han llegado a su asociación para el impulso de nuevos proyectos con epicentro en A Sionlla.

Asimismo, Alborés prevé que la ampliación que ya está en marcha no será suficiente, y para evitar un contexto como el actual, con el suelo industrial ya agotado, aboga por desarrollar cuanto antes más bolsas de suelo industrial, y pone el foco en el SUND 38, “na zona de monte frente a Finsa”. “Un espazo de 1.500.000 metros cadrados que permitiría asumir con garantía a chegada de proxectos empresariais de gran envergadura”, subraya el presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, cuya junta directiva se reunió este miércoles con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Alborés calificó este encuentro de “moi positivo”. “O máis importante é axudar á industrialización de Santiago, para mellorar o PIB da cidade”, subrayó, tras poner sobre la mesa “as principais demandas do colectivo empresarial sobre infraestruturas e mobilidade”.

Destacó, por ejemplo, “a relevancia que vai ten a apertura, xa inmediata, do enlace Orbital que conectará a área empresarial coa AP-9 e a A-54”. “Unha obra”, indicó, “demandada permanentemente pola asociación desde a posta en marcha do solo da Sionlla que agarda poida contribuír a desatascar o acceso do periférico SC-20, consolidar a Santiago como o nudo loxístico de Galicia e facilitar a atracción de proxectos internacionais ao achegar o Aeroporto de Santiago-Rosalía de Castro a menos de dez minutos da área empresarial”.

Además, se refirió a la importancia de “rematar as obras da autovía A-54, que une Lugo con Santiago, unha infraestrutura importante para as conexións empresariais, aínda pendente de rematar tramos entre Palas de Rei e Arzúa”.

Otro aspecto relacionado con la movilidad que preocupa a la Asociación es el estado actual del proyecto del enlace del Orbitaliño, infraestructura que conectará el Orbital con la N-550 y el polígono del Tambre, pero que “aínda está moi lonxe de ser unha realidade”, afirmó Alborés. “Tralas alegacións presentadas polos veciños da aldea da Sionlla, que finalmente foron rexeitadas”, demandó al delegado del Gobierno en Galicia “darlle continuidade á tramitación e licitación dunha obra que permitirá a posta en marcha de dúas pezas de solo industrial (SUNP-37.3 e SUNP.38), un solo do que Santiago está moi necesitado pola falta actual de solo industrial público á venda”, indicó Alborés.

El presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre mostró también su preocupación por la futura ampliación de Mercagalicia, situada en la Vía de la Cierva. “Este proxecto”, dijo, “debe ir ligado ao PXOM e ao seu desenvolvemento de viais, onde se contempla o peche do cinturón Orbital na zona norte da área empresarial definindo unha nova bolsa de solo (SUND-30), co fin de evitar o colapso da Vía Édison”.

Inversiones

Por su parte, el delegado del Gobierno repasó “os investimentos importantes e históricos” realizados en la capital gallega y en su comarca, “máis de 200 millóns de euros en infraestruturas que eran precisas e moi demandadas e que por fin se están a facer realidade, como o Orbital, con máis de 25 millóns de euros de investimento e que estará en funcionamento nas próximas semanas”. “Santiago está vivindo”, subrayó Blanco, “unha época importante, co desenvolvemento da intermodal ou a depuradora. O Goberno de España está coas empresas, axundándoas e colaborando con elas co achegamento de recursos a través do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que están vindo en cantidades inxentes a Galicia para todo tipo de compañías”.

Para finalizar el encuentro, Alborés presentó al delegado del Gobierno en Galicia el futuro Centro de Servizos da Área Empresarial, “un proxecto da asociación que favorecerá a conciliación e ofrecerá máis e mellores servizos ás máis de 9.000 persoas que traballan a diario na área empresarial, como son unha nova gardería, unha zona médica, un hotel ou unha zona deportiva”, destacó.

Sistema de videovigilancia

Desde la Asociación Área Empresarial do Tambre indicaron este miércoles que están trabajando en la puesta en marcha de un sistema de videovigilancia en la zona. Su presidente, José Fernández Alborés, solicitó “o apoio da Delegación do Goberno en Galicia polo importante papel que ten na tramitación deste tipo de servizos”. A pesar de que la asociación ya dispone de un dispositivo de vigilantes, con autorización de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para el Tambre-Boisaca, Costa Vella y A Sionlla, “o proceso é complicado pola titularidade municipal das rúas e a lexislación que non establece un procedemento claro para o funcionamento do servizo”, apuntó Alborés. “Á marxe do custe económico do investimento, cremos que resulta imprescindible camiñar neste sentido, implementando sistemas tecnolóxicos que aumenten a seguridade e que, ao mesmo tempo, poidan contribuír a propiciar estudos de mobilidade para a determinación de necesidades en infraestruturas viarias”, subrayó.

