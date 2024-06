Aislamiento acústico o permiso de los vecinos: los requisitos para operar 60 días como piso turístico en Santiago

¿Qué papeles habrá que presentar en el Ayuntamiento para solicitar que una vivienda funcione como piso turístico durante un máximo de 60 días al año? El borrador de ordenanza que esta semana ha presentado el Concello de Santiago se limita a regular esta cuestión, una vez que se ha decidido no ofrecer la posibilidad de legalizarse a los que ya funcionaban antes del cambio de las reglas de juego que impulsó la modificación del plan urbanístico hace algo más de un año. Los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) deberán presentar hasta nueve documentos para poder obtener la licencia del Ayuntamiento. Entre ellos, un certificado de aislamiento acústico o un permiso de la comunidad de vecinos del inmueble.

Las dos posibilidades

La ordenanza, a la que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, contempla dos posibilidades. Una es la de poner la vivienda en alquiler como mucho dos meses al año y la otra es obtener el permiso para arrendar alguna habitación. La documentación que se solicita es prácticamente igual en ambos casos. Los interesados deberán adjuntar una memoria técnica, redactada por una persona competente, que incluya planos del piso, cartografía oficial de su localización en Santiago o descripción de sus características. El papeleo incluye también un certificado de aislamiento acústico, documentación demostrativa de que la vivienda cumple la función de residencia habitual (del propio propietario o del inquilino durante el resto del año, que deberá estar empadronado en la ciudad), fotografías e incluso un certificado de la comunidad de vecinos en el que conste que se permite el uso de alquiler turístico. También habrá que indicar el calendario de días en el que se va a destinar el inmueble como VUT.

En el caso de alquilar sólo una parte de la vivienda, el Ayuntamiento exige también un “documento acreditativo de que la cesión de cuartos o estancias para uso turístico se encuentra permitida en la normativa de la Xunta de Galicia".

Una simple modificación

El borrador de la ordenanza fue presentado el martes a los grupos políticos que también tuvieron acceso al informe remitido por la asesoría jurídica. La socialista Mercedes Rosón compareció ayer en Rueda de prensa para censurar que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, no haya presentado la ordenanza prometida para regular los pisos turísticos después de “12 meses” de espera. “Más que una ordenanza es la definición de un procedimiento administrativo”, resaltó Rosón, para explicar que el informe jurídico deja claro que simplemente habría que modificar una ordenanza ya existente sobre concesión de licencias y no sería necesario tramitar todo el documento. “El texto no cambia nada respecto al Plan General que modificamos en nuestro mandato”, recalcó. Pese a las críticas vertidas, la edil socialista consideró que “bloquear un nuevo procedimiento administrativo no tiene sentido”, dando a entender que no se opondrá en el pleno a los planes del bipartito para los pisos turísticos. Aún así, Rosón indicó que sería mejor modificar la ordenanza de tramitación de licencias “en lugar de aprobar un documento que incluso tiene mayores disposiciones que las establecidas en nuestro PXOM”.

La exconcelleira de Urbanismo defendió la regulación sobre viviendas de uso turístico que impulsó durante el pasado mandato su grupo. Aseguró que ya se ha reducido el número de VUT en Santiago, pasando de 900 a 523 y que muchas de ellas están ahora disponibles para el alquiler convencional. También recriminó la postura de la actual alcaldesa, que el año pasado se abstuvo y no dio su voto a favor para cambiar el PXOM. Sanmartín, dijo, “alentó un ambiente de crispación que se dio entre algunos de los colectivos implicados”.

Paso firme y valiente

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, se refirió también ayer a la ordenanza. “Santiago va a dar un paso firme y valiente adelante en frenar un problema, que no es único de Santiago sino global, que es el problema para acceder a una vivienda”. Rozas recordó que Compostela Aberta empezó ya hace muchos años a regular el tema, con una moratoria para abrir nuevos establecimientos hoteleros en el casco histórico. “Pusimos el foco en que no queríamos un parque temático en Santiago”, afirmó. Rozas aseveró que aunque se los tachó en su momento de “turismofóbicos”, en realidad fueron “pioneros”.

Suscríbete para seguir leyendo