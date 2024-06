La Real Filharmonía de Galicia (RFG) es una de las banderas de la música clásica en Galicia pero también un trampolín de nuevos talentos. Lo prueba el concierto especial del curso avanzado de especialización orquestal que se celebra este juevs en Santiago, en el Teatro Principal (20 h.), con entrada libre, bajo la batuta de Sebastian Zinca (director asistente) y con Pablo de Miguel (trompa), Víctor Lardiés (clarinete), David Poghosyán (violín), Sergio Rodríguez (oboe) y Marta Zlatkovic (flauta), como solistas.

Dedicatoria especial

“Es una oportunidad única”, coinciden en decir a EL CORREO GALLEGO durante una pausa del ensayo de ayer en el Principal, parte de la colaboración con la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM). De este grupo de alumnos sobresale Sergio Rodríguez, porque la RFG interpreta hoy una obra suya, Elexía, canción e danza, parte del programa de este recital extraordinario con piezas elegidas por dicho quinteto.

“Es una composición dedicada a mi padre. Falleció hace meses. Era mi fan número uno. Mi padre tocaba la trompa en la banda y mi hermana la flauta, y, desde los cuatro o cinco años, yo ya iba siempre detrás de la banda porque me encantaba la música”, explicaba Rodríguez, horas antes de un concierto “que no me hubiera imaginado vivir ni en el mejor de mis sueños”, dice quien ya colaboró con la Banda Municipal de Santiago y la Orquestra Gaos, entre otras aventuras.

Gran oportunidad

A su lado, David Poghosyán, de A Coruña, da voz a una de las aspiraciones comunes de quienes han elegido la música clásica como camino vital y profesional. “Hay que estar preparado para aprovechar la opciones que ofrecen las orquestas de ser parte de ellas” y “por eso son tan buenas oportunidades como esta de la Real Filharmonía”, añade.

De Serbia a Santiago

De más lejos procede Marta Zlatkovic, natural de Jagodina (Serbia) pero afincada ahora en Santiago: “Toco junto a Víctor, él con el clarinete, y una de las dificultades es aprender a escuchar”, detalla. “Estuve en Santiago de Erasmus hace dos años y mi intención es quedarme en Galicia”, indica antes de acudir junto a Víctor Lardiés, en una pausa, en busca del saber de sus profesores e integrantes de la RFG, Vicente López (docente de clarinete) y Laurent Blaiteau (de flauta), a quienes dice: “Creía que tocar con alguien iba a ser mas fácil pero, al contrario, es más difícil”, suelta mientras ellos matizan y animan, tanto a ella como al mencionado Lardiés, de Estella (Navarra), quien igual que aplaude este curso, pone el acento en su exigencia: “Lo más complicado es que tenemos pocos ensayos y que hay que acostumbrarse a la acústica”, cuenta antes de que Zinka, durante otro fugaz break para ajustes en medio de la actuación del dúo que forman Marta y Víctor, les pregunte a sus colegas : “¿Qué tal de balance?”. A lo que ellos contestan: “Bien, bien, quizá pueda tener un poco más de presencia el clarinete, que haya un poco más de diálogo”.

Exigencia

Pablo de Miguel, de “Alcorcón (Madrid)”, es otra arista de este quinteto emergente. También reside en Compostela y completa así la ronda de opiniones: “Lo más positivo de esta experiencia es el hecho de que un gran orquesta como esta (ayer en versión reducida para el ensayo dada la dimensión del Principal) dé estas oportunidades a gente joven porque lo normal es actuar de solistas con piano”.

Este jueves, el repertorio de este concierto extraordinadio fruto del trabajo en común de la Escuela de Altos Estudios Musicales (EAEM) y la RFG, se completa con obras compuestas por Jean Francaix (1912 - 1997), Richard Strauss (1864 - 1949) y Camille Saint-Saëns (1835 - 1921).

El día 13, concierto gratis sobre la nueva temporada

Por otro lado, el jueves 13 de junio, a las 20:30 h., el Auditorio de Galicia alberga el concierto especial donde la Real Filharmonía, bajo la batuta de su director titular, Baldur Brönnimann, presenta la próxima temporada 2024 – 2025. Es una cita de entrada libre en un recinto donde las personas abonadas tendrán reservadas las butacas que ocuparon a lo largo de la temporada y quienes deseen acudir pueden retirar las invitaciones ya mismo en la web de Compostela Cultura, en la taquilla de la Zona C, y en el propio Auditorio el mismo día, desde las 19:30 horas. Al acabar el recital, habrá una charla con el público para compartir un vino coretsía de cortesía de Galicia Calidade.