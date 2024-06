Sanidade estudia el personal actual para hacerse cargo de las Unidades Asistenciais de Drogodependencias, entre ellas la de Santiago

Con la vista puesta en una próxima reunión de la Comisión Mixta para el traspaso a la Xunta de las Unidades Asistenciais de Drogodependencias (UADs), de titularidad municipal y entre las que se encuentra la que el Concello de Santiago tiene en el barrio de Salgueiriños, el Gobierno autonómico está analizando los datos de efectivos de personal que requirió a cada una de las unidades. Al menos eso es lo que se indica desde Sanidade a EL CORREO GALLEGO, que señala que se está avanzando en los acuerdos adoptados por este departamento de la Xunta y por la Federación Galega de Municipios e Provincias.

Incide en que están analizando todos los datos remitidos por los trece ayuntamientos gallegos con este servicio, con el objetivo de “seguir dando os pasos necesarios para o traspaso e poder convocar unha nova reunión da comisión”, que está integrada por representantes de la Consellería de Sanidade y de la de Facenda e Administración Pública, así como de la administración local y unidades a transferir.

Agilizar la integración en el Servizo Galego de Saúde

A falta de que se confirme la fecha exacta de ese encuentro, desde la Fegamp volvían a reclamar recientemente la necesidad de agilizar la integración de estas unidades en el Servizo Galego de Saúde.

Su presidente, Alberto Varela, volvía a solicitar al Ejecutivo gallego que agilizara el proceso de integración de las UADs y convocara la reunión para resolver las vacantes sin cubrir en varios de estos centros.

El máximo representante de la federación indicaba que por segunda vez en dos años habían trasladado a Sanidade “toda a información do persoal das UAD recibida dos trece concellos, seguindo o falado na xuntanza de abril coa consellería”, y consideraba que “agora xa toca poder resolver estas vacantes nunha nova xuntanza, que tamén sirva para adiantar todo o posible o proceso de integración das UAD no Sergas”.

Tras subrayar que “isto é unha competencia impropia que non debe ser asumida polos concellos; é unha competencia de ámbito sanitario”, incidía en que “a propia Xunta de Galicia o recoñeceu así co seu cronograma para que todos os profesionais sanitarios que forman parte das UAD remataran formando parte do Sergas”. Un cronograma que, tal y como recordó, acabó a principios de este año, sin que por el momento los profesionales que prestan su labor en estas unidades hayan sido incorporados al Sergas, por lo que la realidad es que “a Xunta non está a cumprir o seu propio cronograma”.

Calidad del servicio

A la espera de que se avance en dicha integración en la reunión que Sanidade piensa convocar próximamente, los trece concellos afectados entienden que el retraso afecta a la calidad de vida del servicio “por non poder dispoñerse de todo o persoal sanitario na atención aos usuarios”, según Alberto Varela.

Por ahora, y tal y como avanzaba el presidente de la Fegamp, la postura unitaria de este organismo y de los trece concellos ha conseguido que se atendiera su reivindicación sobre las condiciones económicas. De esta forma, para la cobertura de los costes del servicio no se establecerá un pago en dos plazos condicionados como proponía la Xunta.