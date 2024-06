Absuelven al hombre acusado de violar a su expareja en un piso de Santiago

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto al hombre acusado de violar a su expareja tras una noche de fiesta en Santiago de Compostela. Los hechos denunciados ocurrieron, según la acusación, en la noche del 31 de octubre de 2019 en un piso de Santiago de Compostela, pero el acoso a la víctima continuaría posteriormente -según la acusación- en la zona de A Estrada, donde reside la mujer. La denuncia se presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de este municipio.

Durante el juicio celebrado el pasado mayo en la Audiencia Provincial de Pontevedra, las declaraciones de acusado y denunciante fueron abiertamente contradictorias. El hombre aseguró que la mujer lo llamó y que consentía las relaciones sexuales, a pesar de que habían mantenido discusiones debido a las infidelidades de él, mientras que la víctima declaró --tras un biombo--, que el acusado la forzó sexualmente cuando ella lo rechazó y que continuó acosándola cuando posteriormente le pedía que la dejara tranquila.

Según la versión de la mujer, durante una discusión forcejearon y cayeron sobre la cama. “Él no paraba de intentar tocarme y yo no quería que me tocara, me apartaba”. “Quise sacármelo de encima, después de me puse en posición fetal y le decía no me toques”, explicó la mujer. Posteriormente, el hombre la habría penetrado en contra de su voluntad, según el relato que ofreció la víctima.

La mujer le atribuyó frases como “si otros pueden, ¿por qué yo no?” y declaró ante el tribunal que el hombre “no entiende si le pido que no me llame; no respeta un no”, “Le decía que me dejara en paz, pero él seguía insistiendo”.

El acusado, por su parte, aseguró que fue ella quien lo agredió a él en la noche del 31 de octubre y negó que la forzase a mantener relaciones sexuales. Atribuyó las acusaciones al sentimiento de despecho de la mujer porque él tenía otras relaciones.

La Fiscalía pedía para el acusado una condena de nueve años de prisión; seis años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 25.000 euros a la víctima. La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve al acusado.