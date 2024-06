Un corte de tráfico na rúa de Bonaval provocará alteracións nas liñas de trasporte urbano este sábado

Este sábado 8 de xuño, a rúa de Bonaval quedará cortada ao tráfico entre as 9:00 e as 11:00 horas, aproximadamente, por mor da ocupación da vía pública para a realización dunha obra de carácter particular. Así anunciono o Concello de Santiago nun aviso na súa páxina web no que tamén sinalan que este corte provocará as seguintes alteracións no transporte público.

Transporte urbano

Por este motivo, as liñas que circulan pola zona terán os seguintes desvíos entre as 9:00 e as 11:00 horas:

As liñas 9, 13 e C5, desviaranse continuando por avda. Rodríguez de Viguri, Anxo Casal, Pastoriza e San Roque, retomando a partir de ahí o seu itinerario habitual. Quedarán suprimidas as paradas (196) Rodríguez de Viguri, acceso Concheiros, (220) Cruceiro de San Pedro, (154) Campo da Angustia, (557) San Domingos de Bonaval e (639) Valle Inclán La Salle.

Todas as paradas do transporte urbano no percorrido de desvío serán paradas alternativas a realizar polas liñas a demanda de usuarios. Dende Raxoi prégalle á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar.