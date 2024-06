El PP reclama que el servicio de teleasistencia domiciliaria provincial incluya a Santiago

El concelleiro del Partido Popular de Santiago, Evaristo Ben, reclama a Raxoi que inste a la Deputación provincial de A Coruña para que colabore con el Concello en el servicio de teleasistencia domiciliaria y “non deixe fóra á veciñanza compostelá”. Para el ‘popular’, “non ten sentido algún que o corte, na colaboración da entidade provincial, se produza nas vilas de 75.000 habitantes, cando Compostela apenas chega aos 90.000 e conta con moito territorio rural”.

Ben remarcó que “pedimos que esta prestación chegue a Compostela, onde o custe global dos servizos públicos é maior que noutros municipios máis urbanos; ou que alcance aos residentes das parroquias do rural, un ámbito de actuación propio destas administracións provinciais, co que acadaríamos que, a oferta da Deputación da Coruña, descargase de presión ao servizo de teleasistencia que a Cruz Vermella presta en Santiago, cunha pequena aportación do Concello”.

"Seguridade nos seus propios domicilios

El concelleiro añadió que “hai moitas persoas, sobre todo, as maiores de 65 anos que viven soas, a pesar de non estar en situación de dependencia, pero atoparían, neste servizo, un apoio que lles ofrece seguridade nos seus propios domicilios”.

Así, el PP llama a potenciar esta prestación con el objetivo de “favorecer a autonomía persoal e o mantemento dos nosos maiores nos seus propios fogares e ámbitos comunitarios”.