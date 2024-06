Sanmartín rechaza las críticas a la ordenanza de las VUT: “É hora de deixarse de polémicas”

La ordenanza sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) que Raxoi presentó esta semana a los afectados y a los grupos políticos sigue marcando el debate municipal. Este jueves se pronunció al respecto la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que rechazó las críticas vertidas en las últimas horas por PP y PSOE tras conocer el contenido de la norma. De este modo, Sanmartín cree que “é hora de deixarse de polémicas e de poder traballar cara a diante”.

60 días al año

El portavoz del PP, Borja Verea aseguró que la posibilidad de que un una vivienda funcione como piso turístico 60 días al año “destrozará o mercado de aluguer”. La regidora advierte “alarmismo” en esta postura de los conservadores y cree que la ordenanza no va a tener ese tipo de consecuencias. Así, apuntó que no todas las VUT se acogerán a esa posibilidad al entender que “algunhas delas xa están nunha situación de ilegalidade total porque están na zona vella”. Otras, “o máis probable é que se acollan a un aluguer de longa duración”, mientras que habrá algunas “ás que lles compense” compaginar el arrendamiento a estudiantes durante el curso con el turístico durante los meses de verano.

Sanmartín resumió que “non cremos que vaian acollerse a inmensa maioría a esta posibilidade”. Además, indicó que “como nós non podemos adiantarnos aos feitos, se iso trouxese algunha consecuencia que non fose desexada ou que se avaliase como non positiva, analizarase e tomaranse as decisións pertinentes”.

Informe jurídico

Por su parte la concelleira socialista, Mercedes Rosón, criticó que el informe jurídico decía que sería suficiente modificar una ordenanza ya existente y no tramitar todo el documento. Sanmartín indicó que “unha vez que existe xa unha modificación feita a tráves do PXOM para facer unha regulación dos usos turísticos, o que non se pode facer é regularizar usos que, segundo esa norma, quedan fóra da legalidade. Iso é o que aparece en informes xurídicos e que coñece perfectamente a concelleira socialista”.

Protocolo para el CHUS

La regidora también confirmó ayer que Raxoi ya ha recibido la propuesta de protocolo para el aparcamiento del CHUS elaborada por la Xunta. Sanmartín indicó que en los próximos días estudiarán los detalles, aunque aseguró que “cremos que está todo encamiñado de maneira positiva”.