Vecinos del Ensanche de Santiago acuden a la Justicia por los ruidos de cuatro locales nocturnos

La Asociación de Veciños do Ensanche Raigame iniciará trámites judiciales por los problemas de convivencia y ruido que ocasionan cuatro locales de ocio nocturno de la zona. La entidad trasladó al Concello que acudirá a la Justicia contra el Bar Stilo, el TNT, la Discoteca Vanitas y Gabanna Discoteca en una reunión con los ediles de Urbansimo Iago Lestegás y de Seguridade Xan Duro en la que trataron diferentes asuntos.

Otros locales ruidosos

Raigame también informó a los concelleiros de las denuncias por ruidos efectuadas a través del departamento de Disciplina Urbanística contra el Gimnasio Espagat, las residencias de estudiantes Carmen y Santi y el local de salsa Guayaba. Los vecinos indican que vienen formulando sus quejas desde 2023 y “aínda non tiveron contestación”.

La entidad también mostró su preocupación por la “invasión” de aceras y los ruidos generados en locales hosteleros de varias calles, así como las quejas por la “masificación e molestias” en portales de la rúa da Rosa por la gente que espera los autobuses interurbanos.

Tráfico y seguridad vial

Del mismo modo, también expresaron quejas por asuntos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, como los "continuos atropelos que acontecen reiteradamente" en los cruces de las calles Santiago de Chile y República Arxentina.

Además, los vecinos pusieron de manifiesto los atascos ocasionados por los coches que aparcan en doble fila a la altura del número 33 de República Arxentina.

Revisión de licencias urbanísticas

De este modo, Raigame expresa su interés en "revisar as licenzas urbanísticas dos establecementos obxecto de queixas e instamos á toda a veciñanza a que curse as correspondentes denuncias urbanísticas a través da Oficina Virtual do Concello de Santiago independentemente das chamadas puntuais á Policía Local".