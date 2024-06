Pacientes y oncólogos cambian el hospital por el Camino de Santiago para estrechar lazos y fomentar hábitos saludables

Pocos minutos antes de que la Berenguela tocara las doce del mediodía, la plaza del Obradoiro dibujaba un ambiente de lo más habitual en esta época del año, en la que turistas y peregrinos se afanan en buscar la mejor instantánea con la que dejar constancia de su recorrido por Santiago.

Una estampa habitual a la que a esa hora se sumaba un grupo de una veintena de personas, aparentemente como tantas otras, pero que en sus pequeñas mochilas iban cargando historias de superación y una entusiasta actitud de lo más contagiosa, como la que desprende en cada una de sus palabras la coruñesa Mari Carmen Sixto.

A su llegada a la Catedral tras haber cubierto el último tramo del Camino desde el Monte do Gozo junto a una veintena de personas, entre pacientes, familiares y oncólogos miembros de la Sociedad Oncológica de Galicia, explicó en conversación con EL CORREO GALLEGO que “tengo una doctora fantástica que me dijo, ya que tienes el 75% para superar una enfermedad rara, tienes que apuntarte, ella vale un montón, y por eso me animé”.

Afectada por una enfermedad ultrarrara

Todo un logro del que se sentía muy satisfecha porque, tal y como apuntó, “es la primera vez que vengo andando cinco kilómetros, estoy operada de un tumor rarísimo en la vértebra D5, de los que hay uno entre un millón y me tocó a mí, pero he podido hacer este tramo”.

Participante en un ensayo clínico relacionado con su enfermedad tras haber sido sometida a protonterapia a finales de febrero pasado en Madrid, de su experiencia con dicho tratamiento indicó que “te queda la sensación de un poquito más cansada, pero nada más”, aunque reconoció que “lo que más pena me dio fue ver la cantidad de niños que había allí”.

Conocedora, por tanto, de la vía a la esperanza que representa la protonterapia en determinados tipos de cánceres como el suyo, se mostró firme defensora de una iniciativa como la que permitirá a Galicia contar en el plazo de unos dos años con el primer centro de la sanidad pública en todo el Estado, hasta el punto de que consideró que “es como si me tocara la lotería porque es muy caro, fue una bendición”, y reclamó a las autoridades que “apuesten para que salga adelante el centro de Santiago rápidamente, que no entren cuestiones políticas y que sea una realidad porque se beneficiarán Galicia, norte de Portugal y Asturias”.

También desde la profesión médica se está a la expectativa de la entrada en funcionamiento de esta terapia innovadora en la comunidad, puesto que “será estupendo para los pacientes, para los médicos y para la sociedad en general”, en palabras de la jefa del servicio de Oncología Radioterápica del CHUS, Ana Carballo, quien sin embargo reconocía que “aún falta lo más importante, que es la construcción del edificio y, aunque es mucha infraestructura, esperemos que se haga rápido”.

Tratamientos personalizados

Avanzó asimismo que ése es uno de los temas a abordar en la reunión de este fin de semana de la Sociedad Oncológica de Galicia que tiene lugar en Santiago, así como “la medicina de precisión y la personalización de los tratamientos oncológicos de nuestros pacientes”.

Desde su mismo departamento, la oncóloga radioterápica Patricia Calvo destacó la posibilidad de estrechar lazos entre médico y paciente que se les brindaba al recorrer el último tramo del Camino, ya que “salir del hospital nos permite derribar barreras y hablar de temas que no son estrictamente la enfermedad”, además de “contribuir a fomentar hábitos de vida saludable como la práctica del ejercicio o la dieta mediterránea”, según Aurea Molina, oncóloga del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y miembro de la Sociedad Oncológica de Galicia, impulsora de esta iniciativa de confraternidad.

Reticente en un primer momento a compartir su experiencia, Pedro Iglesias y su mujer, Reyes Cortizas, transmitían nada más ponerse a hablar toda la felicidad que uno puede sentir tras haber sido sometido a un trasplante de hígado en febrero y ser uno de los trece reclutados por ahora para un ensayo clínico que contará con una treintena de pacientes a nivel estatal.

Procedente de Ferrol, explicó que en octubre de 2021 se le diagnosticó cáncer de colon, “me operaron y todo fue perfecto, pero después estuve con quimio para metástasis del hígado”, y finalmente entró en ese ensayo que “llegó sin esperar y ha sido muy importante porque la única esperanza que tenía era la quimio, y eso era a corto plazo, con lo que el ensayo vino a abrir una puerta a la esperanza”.

Con ya menos medicación que la que debía tomar en febrero, afirmó sentirse “muy bien tras la caminata, sin ningún problema”, y eso que está pendiente de una pequeña intervención para la que fue citado la próxima semana justo mientras estaba en el Obradoiro.

Rafael López, Martín Emilio Lázaro, Antonio Gómez Caamaño, Javier Ventosa y Ana Carballo / Cedida

Caamaño destaca la Estrategia de Oncología de Precisión y el Comité Molecular de Tumores

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó la Estrategia gallega de Oncología de Precisión y el papel decisivo que tendrá el futuro Comité Molecular de Tumores de Galicia, durante la inauguración de la XXXV Reunión anual de la Sociedad Oncológica de Galicia, que se está desarrollando desde este viernes y hasta hoy en Compostela.

Una reunión en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en la que los profesionales de la comunidad abordarán los últimos avances sobre diagnosis, tratamiento y diferentes tipos de cáncer, y ante los que Caamaño señaló que la estrategia de oncología de precisión permitirá adoptar decisiones terapéuticas en función de los tumores de cada paciente, pudiendo con ello ofrecer unos tratamientos más específicos y eficaces para cada caso concreto.

“Avanzar en la oncología de precisión contribuirá al diseño de nuevos tratamientos y posibilitará anticipar su aplicación”, incidió el titular de Sanidade ante más de un centenar de oncólogos de toda la comunidad.

Biobanco de muestras de ADN

Puso asimismo el acento en la importancia que tendrá en este ámbito el proyecto Xenoma Galicia, que incluye la creación de un biobanco de muestras con el ADN de la ciudadanía gallega y la realización de cribajes genéticos para determinar qué personas tienen alto riesgo de padecer un tumor de mama, de ovario hereditario o síndrome de Lynch, trastorno éste que aumenta a su vez las probabilidades de desarrollar un cáncer colorrectal.

Por último, destacó la puesta en marcha del nuevo Comité Molecular de Tumores de Galicia, en el que expertos en anatomía patológica, oncología médica, hematología, inmunología y farmacio oncológica analizarán de forma coordinada qué tipo de terapias resultan más eficaces para cada cáncer y para cada paciente.